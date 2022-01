ARCIDIOCESI TRENTO * UCRAINA: « ADERIAMO ALLA GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE, VOLUTA DA PAPA FRANCESCO (MERCOLEDÌ 26 GENNAIO) »

19:38 - 25/01/2022

Anche la Diocesi di Trento, su sollecitazione dell’arcivescovo Lauro, si unisce mercoledì 26 gennaio alla Giornata di preghiera per la pace voluta da papa Francesco a causa dell’inasprirsi delle tensioni in Ucraina che “mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste”, ha sottolineato il Papa all’Angelus di domenica scorsa.

Il Papa

“Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà – ha detto Francesco -, perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte. Chi persegue i propri scopi a danno degli altri, disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli”.

Don Lauro

“Invito le nostre comunità cristiane – fa eco l’arcivescovo Lauro – ad unirsi in un un’unica accorata preghiera al Dio della pace, con un pensiero particolare a tutte le ucraine e gli ucraini che vivono in Trentino e in questo momento sono in particolare apprensione per le loro famiglie e il loro popolo. Dal loro futuro passa anche il destino del Vecchio Continente e il fragile equilibrio mondiale”.