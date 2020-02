ARCIDIOCESI TRENTO * CORONAVIRUS: « SOSPESE TUTTE LE RIUNIONI CON UN NUMERO DI PARTECIPANTI SUPERIORE A 15 PERSONE DAL 24/2 FINO AL PRIMO MARZO »

A seguito delle disposizioni delle Autorità provinciali a fronte dell’emergenza Coronavirus, l’Arcivescovo di Trento dispone che in tutto il territorio diocesano:

– i fedeli ricevano la S. Comunione esclusivamente sul palmo della mano;

– si eviti lo scambio di pace all’interno della S. Messa;

– sia rimossa l’acqua benedetta presente nelle acquasantiere delle chiese;

– i fedeli con febbre, tosse o altra sintomatologia riferibile all’influenza si astengano dalla partecipazione alle celebrazioni liturgiche;

– sia annullato qualsiasi evento legato ai festeggiamenti del Carnevale.

Si dispone inoltre che da oggi lunedì 24 febbraio fino a tutta la giornata di domenica 1° marzo siano sospese tutte le attività e le riunioni previste all’interno degli ambienti parrocchiali, che abbiano un numero di partecipanti superiore a 15 persone.

In tale periodo resterà chiuso al pubblico il Polo culturale Vigilianum. Sono sospese le lezioni e gli esami dell’Istituto di Scienze religiose Romano Guardini, della Scuola di formazione teologica e della Scuola diocesana di musica sacra.

L’arcivescovo Lauro Tisi, pur consapevole dei disagi inevitabilmente arrecati ai fedeli, invita a vivere questa emergenza con il massimo senso di responsabilità comunitaria, attendendosi alle disposizioni nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità. Esprime inoltre profondo ringraziamento a quanti – in particolare nel contesto sanitario – si stanno spendendo per la sicurezza dell’intera comunità, mettendo se stessi in condizione di rischio pur di non sottrarsi al senso del dovere.

