ARCIDIOCESI DI TRENTO * “VOCI DEL VERBO SCEGLIERE”: « UN AIUTO AI MATURANDI, PER ESSERE AIUTATI NEL PERCORSO FORMATIVO FUTURO »

17:00 - 11/02/2022

Maturità, torna “Voci del verbo scegliere”: studenti degli ultimi anni delle superiori a colloquio con testimoni autorevoli, per essere aiutati a decidere il miglior percorso formativo e il lavoro del futuro

A Trento terza edizione il 23 febbraio, Rovereto al debutto il 4 marzo

Cosa fare dopo l’esame di maturità? Soprattutto, in base a quali criteri decidere il proprio futuro formativo e professionale? Ritorna a Trento, per il terzo anno e di nuovo in presenza (dopo l’ultima versione online), l’iniziativa “Voci del verbo scegliere”, riservata in particolare ai maturandi e agli studenti del penultimo anno delle superiori: ragazze e ragazzi potranno incontrare e dialogare con testimoni autorevoli, per aiutarli ad operare la scelta migliore nell’individuare il loro campo di impegno preferenziale.

L’evento è promosso dalla Diocesi di Trento, in collaborazione con l’Ufficio politiche giovanili del Comune capoluogo e la rete delle scuole superiori cittadine.

“Voci del verbo scegliere” è in programma mercoledì 23 febbraio presso il liceo “G. Galilei” di Trento, dalle ore 17.00 alle 20.00, nel rispetto di un protocollo per lo svolgimento in sicurezza concordato con l’Azienda sanitaria*.

Protagonisti, insieme ai giovani studenti, persone della società civile, del mondo della cultura e del lavoro che hanno già vissuto scelte importanti e possono essere testimoni significativi di successi e insuccessi, di fatiche, difficoltà (legate anche alla pandemia) e soddisfazioni, così da aiutare i giovani a riconoscere alcuni criteri utili per scegliere con maggiore consapevolezza e libertà.

Quattro verbi identificano quattro aree tematiche in cui si collocheranno i testimoni: lavorare (economia, impresa e lavoro), partecipare (istituzioni e cittadinanza), sapere (università, cultura, formazione e sport), servire (volontariato e associazionismo).

I testimoni dell’ambito “lavorare” saranno Lorenza Cosner (ex campionessa di fondo e imprenditrice agricola), Michele Granuzzo (giovane imprenditore di una pasticceria vegana), Giorgio Rosatti (docente universitario di ingegneria) e David Tacconi (fondatore di una start-up).

Per il tema “partecipare” interverranno Silva Franchini (responsabile Servizio Promozione Educazione alla salute APSS) e Chiara Maule (politica, assessora comunale alle politiche sociali), mentre a raccontare la loro esperienza sul versante “sapere” saranno Giacomo Bianchi (direttore museo Arte Sella), Flavia Favero Baino (counselor), Michele Grieco (giardiniere e paraciclista), Peter Moser (alpinista).

Infine, per testimoniare a modo loro il verbo “servire” ci saranno don Mauro Angeli (cappellano del carcere) e Veronica Sommadossi (presidente di una cooperativa sociale e formatrice).

Tra tutti i testimoni, ogni studente all’atto dell’iscrizione potrà sceglierne tre con cui dialogare. Sarà un confronto in cui far emergere la ricchezza dell’esperienza personale per offrire suggerimenti utili ai prossimi maturandi.

“Voci del verbo scegliere” anche a Rovereto

Quest’anno, l’iniziativa “Voci del verbo scegliere” approda per la prima volta anche a Rovereto. A promuoverlo, con lo stesso format ma altri testimoni, è sempre la Diocesi di Trento, con la rete delle scuole superiori della Città della Quercia (Liceo Rosmini, Liceo Internazionale Arcivescovile, Istituto Tecnico Tecnologico Marconi, Liceo Filzi, Liceo Artistico Depero, Istituto di Istruzione Superiore Don Milani), il patrocinio del Comune di Rovereto e la collaborazione di Trentino Sviluppo S.P.A. .