ARCIDIOCESI DI TRENTO * GIORNALISMO: « DIBATTITO SUL LIBRO “NOTIZIA“ CON L’AUTORE ALBERTO LAGGIA INVIATO DI FAMIGLIA CRISTIANA, AL VIGILIANUM MARTEDÌ 25 GENNAIO ORE 17.30 »

8:08 - 23/01/2022

All’indomani della festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales (in calendario lunedì 24 gennaio), la Diocesi di Trento propone attraverso il settimanale Vita Trentina, la sezione UCSI e la Biblioteca Diocesana un confronto sul giornalismo oggi a partire dal libro “Notizia” (EMP) dell’inviato di Famiglia Cristiana Alberto Laggia: l’appuntamento è fissato martedì 25 gennaio ad ore 17.30 presso l’aula magna del Polo Vigilianum in via Endrici 14 a Trento (ingresso con Green pass rafforzato, fino ad esaurimento posti).

Alla presenza dell’autore, l’incontro – introdotto da Paola Tomasi e moderato da Diego Andreatta – affronterà il tema della notizia (e delle fake-news), delle sue fonti e dei soggetti coinvolti, indagando sulle possibilità di un giornalismo di prossimità, a servizio del bene comune.