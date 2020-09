ARCIDIOCESI DI TRENTO * ANNULLATO PELLEGRINAGGIO A LOURDES: « IL VESCOVO TISI GUIDERà LA VEGLIA MARIANA IN CATTEDRALE, DOMANI 4 SETTEMBRE (ORE 20.30) »

Annullato pellegrinaggio a Lourdes, vescovo Lauro guida veglia mariana in Cattedrale domani 4 settembre, ore 20.30. Diretta TV e web

Da tradizione il primo fine settimana di settembre era dedicato al pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dal vescovo Lauro e animato da centinaia di persone, volontari e ammalati. L’emergenza Covid quest’anno ha indotto gli organizzatori ad annullare la trasferta al santuario francese, la cui partenza da Trento era fissata per domani, 4 settembre.

Pur in assenza del pellegrinaggio, l’invito rivolto a tutta la Diocesi è quello a raccogliersi in preghiera proprio domani sera (venerdì), alle ore 20.30, assieme all’arcivescovo Lauro che guiderà una preghiera mariana dalla Cattedrale di Trento, in diretta televisiva (su Telepace Trento, canale 601) e in streaming video attraverso il sito della Diocesi e di Vita Trentina.

Per ragioni di sicurezza, in Duomo saranno presenti solo alcune persone in rappresentanza delle realtà maggiormente legate a Lourdes: pastorale ammalati, Opera diocesana pellegrinaggi, Ospitalità Tridentina, medici e volontari.

“Chiaramente la preghiera è per tutti – sottolinea don Cristiano Bettega, delegato dell’Area Testimonianza e Impegno sociale – sia per chi a Lourdes c’è già stato, sia per chi ci sarebbe andato quest’anno per la prima volta, sia per chi non ci è mai stato. Vogliamo affidare – aggiunge don Cristiano – l’intera Diocesi alla protezione materna di Maria, a maggior ragione in avvio di quest’anno pastorale così carico di incertezze. Tranne su una cosa: il Signore – conclude don Bettega – resta con noi lì dove siamo tutti i giorni, e tutti i giorni possiamo fare esperienza di Dio, della sua presenza e della fedeltà della sua misericordia”.