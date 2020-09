APT VALSUGANA (TN) * MINISTRO FRANCESCHINI IN TESINO: PASQUALIN, « ABBIAMO TROVATO UNA PERSONA MOLTO DISPONIBILE, SIAMO CERTI CHE RIUSCIREMO A MANTENERE DEI BUONI CONTATTI »

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha scelto per le proprie vacanze un maso sull’Altopiano del Tesino, apprezzandone i vari aspetti naturalistici, culturali ed enogastronomici.

Perfettamente in linea con le sue idee e iniziative, tra cui ricordiamo ” l’anno dei borghi e l’anno dei cammini lenti” (nati con l’intento di valorizzare destinazioni turistiche culturali meno note caratterizzate, però, da un ampio patrimonio storico-culturale, rappresentando delle mete ideali per forme di turismo lento e sostenibile), il Ministro Dario Franceschini ha individuato, per ricaricarsi, una destinazione lontana dal turismo di massa e capace di affiancare ai paesaggi, alla cultura e all’ospitalità genuina anche la tranquillità e l’attenzione all’ambiente; una destinazione dove non si è un numero, ma dove la persona è al centro.

Durante la settimana trascorsa in Tesino, non sono mancate le visite all’Osservatorio Astronomico del Celado, al Museo Casa De Gasperi di Pieve e all’Arboreto del Tesino con il Giardino D’Europa, così come alcune passeggiate alla scoperta della natura e della nostra tradizione come nel caso della visita a Malga Valfontane a Passo Brocon.

Il Ministro si è complimentato per l’impegno con cui i Tesini si sono attivati per mantenere la propria tradizione e cultura così come a farsi carico della manutenzione del territorio che ha trovato molto ben curato ed ha dichiarato di essersi trovato molto bene, accolto da gente ospitale e orgogliosa di quello che il proprio territorio è in grado di offrire.

Verso la fine della vacanza il Ministro ha incontrato, in via informale, il direttore e il Presidente dell’APT Valsugana- Lagorai, che comprende appunto anche l’Altopiano del Tesino.

Per l’ente turistico è stata l’occasione di presentare iniziative, progetti ed obiettivi raggiunti.

Denis Pasqualin, Presidente APT Valsugana: “alla famiglia Franceschini abbiamo regalato l’adozione di una mucca, che ci ha permesso di presentare il progetto che mette in stretta relazione il turismo e l’agricoltura. Ci siamo poi soffermati sul nostro impegno verso la sostenibilità con il riconoscimento di prima destinazione sostenibile a livello mondiale.

Il ministro si è complimentato per tutto quello che abbiamo fatto, ricordando che e si è dichiarato disponibile a tornare a trovarci per una visita istituzionale in modo da approfondire i contenuti di altri progetti che, velocemente, siamo stati in grado di presentare. Abbiamo trovato una persona molto disponibile con la quale siamo certi riusciremo a mantenere dei buoni contatti ad iniziare dal fatto di rivederlo in vacanza in Tesino nel prossimo futuro.”