APT VALSUGANA (TN) * DOG FRIENDLY: « A DISPOSIZIONE DUE “BAU BEACH” SUL LAGO DI CALDONAZZO, PER FARE UN PIACEVOLE BAGNO INSIEME ALL’AMICO A QUATTRO ZAMPE »

7.07 - sabato 5 marzo 2022

DOG FRIENDLY. Vacanze in montagna con il cane. Stai cercando una destinazione adatta ad ospitare te e il tuo amico a 4 zampe?

In Valsugana Lagorai hai la possibilità di trascorrere una vacanza in montagna con il cane a stretto contatto con la natura sui laghi di Levico e Caldonazzo e nell’incontaminata catena del Lagorai alla scoperta di paesaggi davvero suggestivi, passando dei momenti indimenticabili in compagnia del tuo amico a quattro zampe.

Per fare un piacevole bagno insieme sono a vostra disposizione due “bau beach” sul lago di Caldonazzo, mentre numerosi sono i tracciati presenti su tutto il territorio tra cui poter scegliere rilassanti passeggiate nel verde o escursioni di trekking con il cane in alta quota.

E per rendere il vostro soggiorno “a sei zampe” davvero unico, in Valsugana Lagorai puoi scegliere la tua sistemazione preferita tra strutture ricettive Dog Friendly e Dog Plus.

*

Consigli prima di partire

Il tuo cane va identificato mediante microchip; per facilitare un rapido riconoscimento è consigliabile munirlo anche di medaglietta identificativa con il suo nome e il tuo recapito telefonico cellulare.

Inserisci nel bagaglio di viaggio il libretto sanitario, la paletta per le deiezioni e tutto quanto necessario per l’alimentazione, la salute, l’igiene e il riposo notturno del tuo amico. Ricordati inoltre di controllare le vaccinazioni.