APT VAL DI NON (TN) * “TORTEL E GROPEL“: « IL CONNUBIO TRA IL PIATTO PRINCIPE DELLA CUCINA NONESA ED IL VINO DEL TERRITORIO, FINO AL 14 FEBBRAIO NEI MIGLIORI RISTORANTI »

Il connubio tra il piatto principe della cucina nonesa e il vino del territorio. I migliori ristoranti della Val di Non e le più belle passeggiate sulla neve. Questi gli ingredienti di “ Tortèl&Gropèl”, l’iniziativa che si svolge dal 10 gennaio al 14 febbraio 2022 tutti i giorni in Val di Non.

L’orario è quello della merenda, dalle 17.30 alle 19.30, la formula propone agli ospiti un’apericena al tramonto magari dopo una camminata sulla neve in montagna quando vien voglia di una gustosa merenda.

LA CUCINA

Il “Tortel di Patate” è un piatto tradizionale più conosciuto della Val di Non.

L’ingrediente principale è la patata ed in sostanza è una gustosa frittella croccante.

Questo piatto tipico è sempre accompagnato da un ricco tagliere di salumi, formaggi, cavolo cappuccio, fagioli borlotti e da un buon calice di vino.

Quello che si abbina meglio è il Groppello di Revò, un vino rosso proveniente da un antico e raro vitigno autoctono. Il suo profumo speziato accompagna alla perfezione il gusto pieno del “tortel di patate” e ti regala un viaggio alla scoperta dei sapori della nostra terra.

Il menù prevede il Piatto di tortei nella formula classica (tortei di patate, salumi, formaggi, cavolo cappuccio, fagioli borlotti) + Calice di Groppello a € 25 (comprensivo di acqua, caffè e coperto. Eventuale dolce escluso). Prenotazione obbligatoria direttamente alla struttura.

I RISTRORANTI

AGRIFOOD LA TERRAZZA DEI SAPORI – Cagnò di Novella

(Cell. 333 1710043 – Cell: 333 6145884)

AGRITUR MASO KOFLER – Rumo

(Tel. 0463 530573 – Cell. 349 4989067 – info@masokofler.it)

EL MALGET – MALGA PRADEDONT – Ville d’Anaunia

(Cell. 348 369 5792 – Cell. 338 178 3221)

OSTERIA CASA DE GENTILI – Sanzeno

(Tel. 0463 434136 – Cell. 348 4273235 – osteriacasadegentili@gmail.com)

RISTORANTE AL DOSAREL – Seio di Sarnonico

(Cell. 3398255040 – ristorantealdosarel@gmail.com)

RISTORANTE ALBERGO CAVALLINO BIANCO – Rumo

(Tel. 0463531040 – info@cavallinobiancorumo.it)

RISTORANTE ALLA PINETA – LA STUBE DEL CHECCO – Tavon di Predaia

(Tel. 0463 536866 – info@pinetahotels.it)

RISTORANTE CENTRALE – Flavon di Contà

(Tel. 0461 652178)

RISTORANTE HOTEL IL FALCHETTO – loc. Regole di Malosco

(tel. 0463.870188 – cell. 335.8239373 – info@hotelilfalchetto.it)

RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO – Cles

(tel. 0463 422709 – info@giardinocles.it)

RISTORANTE PIZZERIA CASTEL CORONA – Cunevo di Contà

(tel. 0461 652119 – info@castelcorona.it)

RISTORANTE SOLARIUM PREDAIA – Passo Predaia

(tel. 0463 463015)

GLI INCONTRI CON I PRODUTTORI

Ecco gli appuntamenti con i produttori di Groppello per conoscere i segreti delle cantine:

venerdì 14 gennaio il Ristorante Albergo Cavallino Bianco ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella

venerdì 21 gennaio Agritur Maso Kofler ospita la Cantina Valerio Rizzi di Cloz di Novella

sabato 22 gennaio Osteria Casa de Gentili ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella

venerdì 28 gennaio El Malget ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella

sabato 29 gennaio il Ristorante alla Pineta – La Stube del Checco ospita la Cantina Maso Sperdossi di Revò di Novella

venerdì 4 febbraio il Ristorante Pizzeria Giardino ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella

venerdì 11 febbraio Il Ristorante il Falchetto ospita la cantina Maso Sperdossi

sabato 5 febbraio il Ristorante al Dosarel ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella

lunedì 14 febbraio l’Agrifood La Terrazza dei Sapori ospita la Cantina El Zeremia di Revò di Novella