APT VAL DI NON (TN) * RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO: « FIRMATO L’ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIGA DI SANTA GIUSTINA, PREVISTA LA PASSERELLA DENOMINATA “SKYWALK” »

11.11 - giovedì 24 marzo 2022

Il commissario della Comunità della Val di Non Silvano Dominici, il presidente di Dolomiti Edison Energy Roberto Barbieri, il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli, il presidente del Consorzio Bim dell’Adige Michele Bontempelli e il sindaco del Comune di Ville d’Anaunia Samuel Valentini, hanno sottoscritto l’Accordo di programma per la “Valorizzazione della Diga di S. Giustina”.

Un momento storico, atteso da anni, che da ufficialmente il via a una serie di interventi mirati a riqualificare l’area della Diga, anche in chiave turistica.

L’Accordo prevede la realizzazione di una spettacolare passerella girevole sul coronamento della diga denominata “Skywalk”, oltre alla demolizione degli edifici esistenti di proprietà della Comunità della Val di Non, la sistemazione della relativa area attraverso la realizzazione di un parcheggio, dei servizi igienici, di un collegamento ciclopedonale e della rete fognaria a servizio delle strutture pubbliche e private presenti nell’area stessa, nonché nella creazione di un sottopasso (o sovrappasso) di collegamento tra le due aree di intervento. Un secondo lotto di interventi consiste nella demolizione di un edificio esistente di proprietà della Società Dolomiti Edison Energy, nella costruzione di un edificio polifunzionale a fini turistici, nella sistemazione dell’area con la realizzazione di un parcheggio e del tratto ciclabile che porta al collegamento tra le sponde est ed ovest del torrente Noce.

LA COMUNITA’ DELLA VAL DI NON

La Comunità svolgerà una funzione di regia ed impulso oltre a coordinare la realizzazione del primo lotto, con esclusione della realizzazione dello “Skywalk”, che sarà completamente a carico della Dolomiti Edison.

ll Commissario della Comunità Silvano Dominici ha così commentato: “Dopo decenni di confronti, discussioni, progetti -le parole del Commissario della Comunità della Val di Non Silvano Dominici- oggi, finalmente, la Val di Non mette la propria firma sulla volontà concreta di sviluppare dal punto di vista turistico la diga di S Giustina. L’apporto di tanti partner che hanno lavorato per potare avanti un’idea nuova di sviluppo della Valle è il miglior modo per partire in questo percorso che si presenta ancora lungo e pieno di insidie. Nei prossimi mesi metteremo in campo tutte le nostre forze per dare forma a questo progetto che, a fianco dello sviluppo delle piste ciclabili e dell’area delle Plaze, rilancia la Val di Non in una dimensione turistica di primordine”.

Per la realizzazione degli interventi contemplati dal primo lotto (con esclusione dello “Skywalk”) la Comunità di Valle utilizzerà le risorse finanziarie del Fondo Strategico Territoriale della Val di Non (con fondi provinciali e comunali) quantificate in un importo pari a 2milioni e 690.522,52 euro.

DOLOMITI EDISON ENERGY

La Dolomiti Edison Energy si impegna a realizzare lo skywalk, con oneri finanziari a proprio carico, e a concederlo in comodato gratuito per 30 anni alla Comunità.

“La diga di Santa Giustina -ha affermato il presidente di Dolomiti Edison Energy Roberto Barbieri- è un’opera d’ingegneria iconica. La più alta diga d’Europa al momento della sua costruzione. Simbolo tangibile del genio italiano e del formidabile riscatto del nostro paese dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale. Tutte le persone impegnate nel mondo idroelettrico guardano ancora con orgoglio ed un pizzico di nostalgia le foto dell’allora consigliere delegato Edison Giorgio Valerio che, insieme al progettista della diga Claudio Marcello, accompagnava il Presidente del Consiglio in carica Alcide De Gasperi nella visita del cantiere della costruenda diga e dell’adiacente centrale di Taio.

Dolomiti Edison Energy volendo celebrare in modo non convenzionale questa straordinaria opera, che fa ormai parte integrante del panorama della Val di Non, volendo inviare nel contempo un messaggio tangibile di ringraziamento al territorio che la ospita, ha ipotizzato di realizzare a propria cura e spese un nuovo manufatto sulla diga di Santa Giustina, aprendo una porzione della diga al pubblico, affidando la gestione di questi spazi alle Amministrazioni locali, per favorire la fruizione turistica dell’area.

Dolomiti Edison Energy ha dato corso all’iniziativa, vista la risposta entusiasta a questa proposta delle Amministrazioni locali: la Comunità della Val di Non, i Comuni Di Ville d’Anaunia e Predaia, l’APT della Val di Non ed il supporto all’iniziativa garantito dal BIM Adige. Sono stati sviluppati una serie di progetti con l’ausilio di studi professionali esterni. Sentite le amministrazioni locali, è stato scelto, per la particolare originalità, il progetto di una passerella mobile chiamata “skywalk” per la leggerezza dell’opera, la sua posizione e l’ampio uso di materiale trasparente.

Essendo stato uno dei propugnatori dell’opera sono particolarmente orgoglioso di essere qui oggi per sottoscrivere questa Convenzione che costituisce un passaggio fondamentale nella costruzione dello skywalk.”

APT VAL DI NON

L’ApT Val di Non, in virtù del suo ruolo istituzionale, interviene nell’Accordo in qualità di soggetto deputato alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture realizzate, compreso lo skywalk, nonché in qualità di soggetto tenuto alla promozione e valorizzazione turistica delle strutture stesse, fatta salva la eventuale successiva individuazione di altro soggetto gestore ad opera delle altre parti.

Il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli ha ricordato come questo storico accordo veda ancora una volta centrale il ruolo di ApT Val di Non nella valorizzazione turistica del Lago di S. Giustina.

“Soltanto un anno fa-ha ricordato il presidente- attraverso un altro importante accordo, Dolomiti Edison Energy e i comuni rivieraschi hanno affidato all’ApT il coordinamento e la gestione di tutte le attività commerciali e turistiche che si svolgono sul lago di S. Giustina. Le opere che verranno realizzate nell’area della Diga si inseriscono perfettamente in una prospettiva di sviluppo e rilancio turistico del lago e porteranno ricadute positive su tutta la valle”.

BIM DELL’ADIGE

Il Bim dell’Adige interviene come soggetto finanziatore degli interventi con un contributo di 500mila euro.

“E’ sempre bene ricordare -ha affermato il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontemplelli- che il Consorzio è uno strumento che accompagna i comuni nella gestione di risorse finanziarie utili per lo sviluppo del territorio. Siamo a disposizione delle amministrazioni, in un’ottica di dialogo costruttivo, per investire laddove ci possano essere benefici. Quest’opera è sicuramente strategica e darà un forte impulso alle vallate del Noce, per questo motivo è un piacere prendere parte a questo accordo insieme agli altri enti rappresentati. Vorrei inoltre ricordare il nostro ex presidente Giuseppe Negri che fu il primo a credere in questa importante progettualità”.

VILLE D’ANAUNIA

Il Comune di Ville d’Anaunia si impegna a fornire il proprio sostegno e la propria collaborazione al fine di garantire, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, la realizzazione dell’intervento.

Il sindaco Samuel Valentini ha sottolineato come “questo accordo sia un bell’esempio di sinergia tra pubblico e privato, che porta sviluppo economico. Per il comune di Ville d’Anaunia è un onore siglare un accordo che mette in rete così tanti e importanti soggetti.