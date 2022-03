APT VAL DI NON (TN) * “LA CASA DELL’ACQUA“: « IL MUSEO INTERATTIVO APERTO CON INGRESSO GRATUITO IL 22 MARZO (10.00-12.00 / 15.00-17.00) »

10.45 - lunedì 21 marzo 2022

Domani, martedì 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, il museo interattivo La Casa dell’Acqua di Fondo (Borgo d’Anaunia) sarà aperto con ingresso gratuito dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 per sensibilizzare sull’importanza di questa fondamentale risorsa.

Verrà poi riaperto in maniera continuativa da venerdì 15 aprile.

La Casa dell’Acqua è composta da sei ambienti ognuno dei quali dedicato ad un diverso tema: si va dal racconto geologico della nascita e dell’evoluzione del patrimonio idrico della Val di Non, con la formazione dei famosi canyon, alle interviste ai depositari della memoria storica legata all’acqua.

Molti ambienti sono dedicati alle famiglie e ai bambini: la casa sostenibile, i racconti dell’acqua, il gioco delle docce acustiche, il pannello interattivo sul funzionamento di una centrale idroelettrica, le rocce e la carta geologica, il canyon ecc. Molti dispositivi utilizzano tecnologia di ultima generazione: un plastico interattivo, un filmato in 4k sulle vie d’acqua e parole sul percorso dell’acqua in valle, animazioni con video in stop motion…

