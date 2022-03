APT VAL DI NON * MUSEO RETICO DI SANZENO: « RIAPRE AL PUBBLICO SABATO 12 MARZO, UN LUOGO DI GRANDE INTERESSE PER CONOSCERE LE VICENDE PIÙ ANTICHE DEL TERRITORIO NONESO »

11.45 - venerdì 11 marzo 2022

Dopo la pausa invernale, sabato 12 marzo riapre al pubblico il Museo Retico di Sanzeno, un luogo di grande interesse per conoscere e comprendere le vicende più antiche del territorio noneso.

Il Museo sarà visitabile nei giorni di sabato e domenica e nei festivi dalle ore 14 alle 18.

Nel fine settimana, in occasione della riapertura, vengono proposte visite guidate gratuite a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici. Per l’accesso in autonomia non è richiesta la prenotazione, ma è necessario esibire la certificazione verde rafforzata; sono esenti i minori di 12 anni. Per scuole e gruppi le strutture saranno aperte su richiesta anche durante la settimana.

Il Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non sabato 12 marzo alle ore 14.30 e alle ore 16.30 propone “I Reti e le antiche genti della Val di Non”, una visita guidata per conoscere, attraverso un suggestivo viaggio nel pozzo del tempo, moltissime curiosità sui Reti, la popolazione che abitava la valle nell’età del Ferro, fino all’avvento dei Romani. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al numero tel. 333 4686682 entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa.