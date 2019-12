APT VAL DI FIEMME (TN) * SANTO STEFANO: « ALBA IN PISTA A PASSO FEUDO CON TRENTINO SKI SUNRISE »

Santo Stefano in pista? Sì, alle prime luci del Sole. La tradizione di sciare il giorno dopo Natale quest’anno può essere anticipata di qualche ora, ritrovandosi alle 6.15 alla partenza della Cabinovia di Predazzo Latemar 2200.

Trentino Ski Sunrise, giovedì 26 dicembre 2019, invita ad ammirare l’alba da Baita Passo Feudo, gustando una colazione dolce-salata: torte, pane appena sfornato, la migliore scelta di miele e marmellate, formaggi di Fiemme, salumi e affettati a km zero. Il sorgere del sole da una vetta dello Ski Center Latemar regala l’emozione di essere i primi a sciare sulla pista Cinque Nazioni.

Possono partecipare anche i non sciatori. Per loro è previsto il ritorno a valle con gli impianti, terminata la colazione o nel corso della giornata.

L’evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria, entro le 12.00 del giorno precedente o fino a esaurimento posti, all’ApT Val di Fiemme, tel. 0462 241111, info@visitfiemme.it.

Per chi possiede lo skipass stagionale, il settimanale o il plurigiornaliero il prezzo è di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Chi è sprovvisto dello skipass versa una quota di 32 euro per gli adulti e di 24 euro per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni.