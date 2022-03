APT VAL DI CIMBRA (TN) * “LA CACCIA AL COLORE SULLA NEVE“: « UNA AVVENTURA SUGLI SCI, ADATTA A TUTTI, SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO »

6.06 - sabato 19 marzo 2022

LA CACCIA AL COLORE SULLA NEVE!! Sabato 19 marzo 2022: Dalle ore 9.00 alle ore 15.00: Pre-Iscrizioni X-Color Ski&Snowboard Test: Prova In Anteprima La Nuova Collezione Rossignol 22/23! Distribuzione Gadgets Firmati Rossignol.

Domenica 20 marzo 2022: Dalle ore 9.00 alle ore 15.00: Iscrizioni: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 Partenza Xcolor dalle ore 10.30 Premiazioni dalle ore 15.00.

COME FUNZIONA?

X COLOR è una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini e ad ogni livello di sciatore.

Il gioco si svolge a squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste del Comprensorio che ospita la manifestazione.

Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere fantastici premi e gadgets messi in palio dagli sponsor!

SOLO UNA REGOLA: il team deve rimanere unito fino al traguardo e rispettare le regole di correttezza del «decalogo dello sciatore»! IL DIVERTIMENTO VINCE SEMPRE!!

REGOLAMENTO 2022:

Le squadre possono essere composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone (età minima per partecipare: 5 anni; i minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto).

Le squadre iscritte dovranno donare una quota di partecipazione a partire da 5€ a persona..

Per partecipare dovrà essere completata l’iscrizione prima dell’inizio della manifestazione.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un giubbino in TNT resistente al colore che andrà subito indossato (l’organizzazione non è responsabile di danni agli indumenti se non verrà indossato il giubbino correttamente).

Al capo squadra verrà consegnata la mappa con i punti colore da cercare nel comprensorio.

Lo scopo del gioco è trovare le X colorate nell’ordine corretto e terminare il percorso nel minor tempo possibile.

La squadra deve sempre rimanere unita lungo il percorso, su ogni punto colore non sarà assegnato il colore finché non saranno arrivati tutti i componenti della squadra.

L’educazione e il rispetto per le piste e per l’ambiente sono fondamentali.

Non sono previsti percorsi in fuori pista o pericolosi: i punti colore sono ben visibili e contrassegnati da una bandiera con logo X-Color.

I punti colore dovranno essere trovati in questa sequenza: ROSSO, ARANCIO, BLU, FUXIA, GIALLO, VERDE.

Il colore Rosso verrà assegnato al villaggio.

Una volta trovato il punto colore corretto, verrà disegnata la X colorata sul giubbino e sul viso di ogni concorrente.

In ogni punto colore verrà attribuito un XBonus alla prima squadra che arriva, anche se non in sequenza, tranne per il colore ROSSO.

Mister X è colui che controlla la correttezza della squadra e del singolo: coloro che non rispetteranno le regole e il decalogo dello sciatore saranno squalificati. Il suo giudizio sarà insindacabile.

Principali motivi di squalifica: eccesso di velocità, mancato rispetto della coda agli impianti, mancata precedenza ai bivi.

Vince la squadra che per prima riesce a concludere il percorso e che suonerà la campana.

Verranno considerate solo le squadre che arrivano unite al traguardo.

La premiazione verrà organizzata al termine della manifestazione.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone prima, durante e dopo la manifestazione.

Il divertimento e lo spirito di squadra saranno i veri vincitori della manifestazione!

L’ISCRIZIONE SARÀ POSSIBILE IN LOCO A PARTIRE DAL SABATO. L’ASSOCIAZIONE CONTINUANDO A CRESCERE RACCOGLIERÀ LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI 5€ A PERSONA. L’INCASSO DELLE ISCRIZIONI ALLA X-COLOR SARÀ DESTINATO INTERAMENTE ALLE ATTIVITÀ SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE.

www.rossignolxcolortour.com