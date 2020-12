APT TRENTO * “ VIOTE MONTE BONDONE NORDIC SKI MARATHON ”: « LA MANIFESTAZIONE IL 27 E 28 FEBBRAIO 2021, SABATO TECNICA CLASSICA E DOMENICA TECNICA LIBERA »

7.a edizione “Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon” il 27 e 28 febbraio 2021. Gare sui 15 e 30 km, sabato tecnica classica e domenica tecnica libera. Tappa valevole per la Coppa Italia Master e Cittadini. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre 2020.

É tempo di pensare alla 7.a edizione della “Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon”, la manifestazione sugli sci da fondo che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 nella splendida cornice della montagna tanto cara ai trentini, il Monte Bondone. Il Centro Fondo Viote, infatti, è pronto ad ospitare gli atleti e i campioni che – come di consueto – si daranno battaglia sulle nevi dell’Alpe di Trento cercando il successo nella tappa che, questa stagione, varrà anche per la Coppa Italia Master e Cittadini.

In prima linea per la buona riuscita dell’evento Trento Eventi Sport SSD e APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi con il supporto della Scuola Italia Sci Fondo Viote ed ASIS e la collaborazione del Comune di Trento, che quest’anno dovranno fare i conti anche con l’imperversare della pandemia e le relative disposizioni anti-Covid a rendere tutto molto più difficile, ma che non sembrano togliere il sorriso a chi questa manifestazione la vuole portare sino in fondo.

Come detto, saranno due le giornate dedicate allo sci di fondo, che saranno diversificate con le due gare in tecnica classica programmate al sabato sulla distanza di 15 e 30 km, mentre domenica sarà la volta della tecnica libera che si disputerà sulle medesime distanze del giorno precedente.

Ma il Centro del Fondo Viote non si propone solamente come terra di competizione della “Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon”, bensì come attrazione per tutti gli amanti dello sci di fondo di tutti i giorni, a partire dai neofiti fino ad arrivare a coloro che scelgono il Monte Bondone come vera e propria meta per gli allenamenti. Questo aspetto viene enfatizzato ancor più in tempo di pandemia, dove lo sci di fondo diventa uno sport naturalmente predisposto al rispetto delle norme di individualità dell’attività sportiva e del distanziamento sociale. Insomma, l’occasione è di quelle da non perdere e non solo per le ragioni elencati finora.

Un ulteriore motivo per iscriversi alla gara prima della fine del 2020 sono le tariffe agevolate in vigore fino al 31 dicembre. Il comitato organizzatore infatti propone agli atleti le quote di partecipazione al prezzo di 32 euro per le gare singole del sabato e della domenica, mentre con 49 euro sarà possibile prendere parte alle sfide in entrambe le tecniche. Dal 1° gennaio al 25 febbraio il prezzo dell’iscrizione salirà a 42 euro per le singole competizioni e a 69 euro per la ‘combo’ tecnica classica-tecnica libera.

A poco meno di due mesi dalla “Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon” non c’è più molto tempo per aspettare e quale miglior occasione per cogliere l’offerta promossa dall’organizzazione? Il Natale è già passato, è vero, ma non è mai troppo tardi per concedersi un regalo, specialmente se ad attendervi è il Monte Bondone.