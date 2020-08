APT TRENTO * VACANZE ESTIVE 2020: « OGNI MERCOLEDì TOUR GUIDATO DALLA VALLE DEI LAGHI ALLE DOLOMITI DI BRENTA (DAL 12 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE) »

Ogni mercoledì dal 12 agosto al 9 settembre 2020 l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi propone un nuovo tour guidato di una giornata con partenza da Trento alla scoperta del capoluogo e dei suoi dintorni, dall’incantevole Valle dei Laghi alle Dolomiti di Brenta.

Accanto alle visite guidate al Castello del Buonconsiglio e al centro storico di Trento in programma ogni sabato dell’anno (alle ore 10.00 e alle ore 15.00), le iniziative estive di APT rivolte a turisti e locali si arricchiscono di una nuova interessante opportunità: ogni mercoledì dal 12 agosto al 9 settembre sarà possibile prendere parte ad un tour in pullman di una giornata con l’accompagnamento di una guida turistica alla scoperta di Trento e di alcuni angoli del Trentino, dove natura, storie e tradizione s’incontrano.

Il ritrovo dei partecipanti al tour è previsto per le ore 10.00 presso l’Ufficio Informazioni turistiche di Piazza Dante, 24. Comodamente seduti in pullman sarà possibile scoprire la storia millenaria del capoluogo e ammirare dall’esterno alcuni dei suoi più importanti siti museali, quali il MUSE – Museo delle Scienze e il Castello del Buonconsiglio.

Il tour proseguirà quindi verso lo stupendo Lago di Molveno e le Dolomiti di Brenta, dove potersi godere una piacevole pausa pranzo con vista in tutta autonomia. Nel pomeriggio il tour riprenderà alla volta di Castel Stenico, dove si sosterà brevemente per osservare il territorio circostante prima di ripartire verso la suggestiva Valle dei Laghi, una valle caratterizzata da una decina di incantevoli laghetti, vigneti che regalano aromi e sapori unici, borghi e castelli medievali.

Giunti in Valle dei Laghi si visiterà la nuova Casa Caveau del Vino Santo, un luogo esperienziale dove scoprire tutto sul pregiato passito dei passiti della valle, il Vino Santo Trentino DOC, attraverso voci, suoni, immagini, profumi, gusto. A seguire non mancherà l’attesa tappa ad uno dei più romantici e fotografati laghi del Trentino, il Lago di Toblino con l’omonimo castello che si affaccia sulle sue rive, dove sarà possibile godersi una rilassante passeggiata e ammirare gli incantevoli paesaggi. L’arrivo a Trento è previsto per le ore 18.30.

La partecipazione al tour è limitata per motivi di sicurezza a gruppi contingentati non superiori alle 20 persone, con prenotazione obbligatoria al numero +39 0461 216000 entro il giorno precedente (il martedì) alle ore 12.00. La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio in pullman, guida turistica e visita alla Casa Caveau del Vino Santo, è di € 45,00 a persona, di € 40,00 a persona per i possessori di Trentino Guest Card e Museum Pass e di € 30,00 per i bambini fino ai 10 anni compiuti.

*

Foto: M. Miori