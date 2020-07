APT TRENTO * TURISMO: « DA SABATO 4 LUGLIO RIPRENDONO LE VISITE GUIDATE AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO E AL CENTRO STORICO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA »

Trento, nel cuore delle Alpi, ha una storia millenaria, fatta di tradizione mitteleuropea e cultura italiana, le cui testimonianze sono visibili nel bel centro storico e sono perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei siti archeologici e nei musei d’eccellenza che la città ospita. Durante tutto l’anno APT organizza ogni sabato la visita guidata al Castello del Buonconsiglio e quella dedicata al centro storico della città.

Da domani sabato 4 luglio riprendono le visite guidate al Castello del Buonconsiglio e al centro storico di Trento con prenotazione obbligatoria. La partenza è dall’ufficio informazioni turistiche di Piazza Dante 24 a Trento: alle ore 10.00 si tiene la visita guidata al Castello del Buonconsiglio e alle ore 15.00 il tour del centro storico.

Apt Trento, Monte Bondone, Valle di Laghi in collaborazione con l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino, si è attivata in modo responsabile per attenersi a tutti gli adempimenti legati alla sicurezza e al contenimento Covid-19 nel totale rispetto dei protocolli provinciali e nazionali.

La partecipazione alle visite è limitata a gruppi contingentati, non superiori alle 25 persone e per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero +39 0461 216000 entro il giorno precedente (il venerdì) alle ore 16.00.

Il costo della singola visita è di € 6,00, i bambini fino ai 10 anni compiuti non pagano(Riduzione visita per possessori di MUSEUM PASS e TRENTINO GUEST CARD: € 4.00). Per la visita della mattina è prevista la tariffa di ingresso al Castello agevolata di € 8,00 per i partecipanti alla visita guidata (ingresso gratuito per i possessori di MUSEUM PASS, ingresso € 7,00 per i possessori di TRENTINO GUEST CARD)