APT TRENTO (TN) * NATALE: «MERCATINO – CULTURA – PRIME SCIATE SUL MONTE BONDONE, IL WEEKEND DELL’IMMACOLATA È DAVVERO PER TUTTI»

15.57 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il centro storico e il Monte Bondone (dove da venerdì si comincerà a sciare) non sono mai state così vicine: grazie a un’offerta completa, che spazia dall’intrattenimento alla scoperta del patrimonio artistico, dalla tradizione eno-gastronomica e artigianale al divertimento sulla neve, la città si prepara ad accogliere decine di migliaia di visitatori per uno dei periodi clou. Agnolin: “Una proposta che esalta le peculiarità di Trento e la rende attrattiva”.

Dalle attrazioni della città alle sciate in montagna il passo non è mai stato così breve: intrattenimento per adulti e bambini, un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire, l’iconico Mercatino di Natale e le prime discese sugli sci. Il weekend dell’Immacolata rappresenta uno dei momenti più attesi di Trento Città del Natale: un periodo nel quale la città si riempie di decine di migliaia di visitatori – provenienti da ogni parte d’Italia e non solo – desiderosi di vivere la magica atmosfera che pervade il centro storico, una combinazione unica di gioia, condivisione, speranza e tradizione. Quella che si ritrova nelle 74 tipiche casette di legno allestite in piazza Fiera e piazza Mostra, dove fino al 6 gennaio sarà possibile apprezzare le specialità eno-gastronomiche e artigianali trentine e dell’arco alpino.

Basta tuttavia spostarsi appena per immergersi nella vastissima offerta culturale, esaltata dall’aria natalizia, composta da palazzi d’epoca e musei moderni ricchissimi di attività e laboratori per i più piccoli. Ma il weekend dell’8 dicembre segnerà anche l’apertura ufficiale della stagione invernale sul Monte Bondone: da venerdì, 6 dicembre, gli appassionati della neve potranno sciare in totale tranquillità e sicurezza sulla montagna appena sopra Trento, adattissima anche per i bambini e per coloro che sono alle primissime armi.

Trento si appresta dunque ad accogliere tanti visitatori – che avranno altresì l’opportunità di scoprire lo straordinario patrimonio storico, culturale e artistico della città – mettendo in mostra le proprie bellezze, la qualità e varietà di servizi e capacità ricettiva, forte dei numerosi feedback positivi ricevuti. “Tutti questi fattori, uniti a caratteristiche peculiari, concorrono all’attrattività di Trento, che riesce a offrire al pubblico di qualsiasi età tutto ciò che vuole e gli occorre per trascorrere un soggiorno piacevole, comodo e divertente. Tra il centro storico e il Monte Bondone c’è un collegamento strettissimo non solo in termini geografici, data la ridotta distanza (meno di mezz’ora in auto), ma anche ideale, tale da arricchire e rendere davvero completa la nostra proposta turistica, a partire proprio dal weekend dell’Immacolata”, sottolinea Matteo Agnolin, direttore di ApT Trento.

Durante questi giorni di festività sarà dunque particolarmente piacevole “perdersi” tra le casette del Mercatino di Natale e assaggiare specialità culinarie di ogni genere (salumi, formaggi e dolci e molte altre prelibatezze) e, al contempo, ammirare la manifattura di pregio (espressa sotto forma di presepi in miniatura, pendoli e ciondoli decorati, addobbi) e prodotti di cosmesi naturale. Il Mercatino sarà visitabile tutti i giorni – tranne il 25 dicembre – dalle 10 alle 20, e solo le casette dell’enogastronomia fino alle 21 il venerdì e il sabato. Tutte le info relative a festività e giornate speciali sono consultabili sul nuovo sito https://natale.trento.info/mercatino dove poter passare in rassegna gli espositori, scoprirne caratteristiche, prodotti e ubicazione.

In previsione del notevole afflusso di visitatori nel periodo natalizio, sono stati predisposti dei parcheggi straordinari per le automobili (a offerta libera), in particolare nei fine settimana, nei piazzali degli istituti scolastici cittadini: Istituto Salesiano (via Barbacovi), Istituto tecnico economico Tambosi-Battisti (via Brigata Acqui), Liceo classico Prati (piazza Garzetti), Scuola secondaria di primo grado Bresadola (via del Travai), Scuola secondaria di primo grado Manzoni (corso Buonarroti), Seminario maggiore (via Endrici), Liceo scientifico Da Vinci (via Giusti), Istituto tecnico economico Tambosi-Pozzo (via Barbacovi), Liceo A. Rosmini (via Malfatti e via San Bernardino). Questi vanno ad aggiungersi alle consuete aree di sosta – sia gratuite sia a pagamento – dislocate in varie zone, non distanti dal centro storico. Che sarà comunque raggiungibile comodamente e senza impattare sull’ambiente grazie ai percorsi ciclo-pedonali e al servizio di mobilità pubblica: i parcheggi di attestamento saranno collegati ai luoghi di Trento Città del Natale e del suo Mercatino dalla Navetta Parcheggi Trento e dalla Navetta Park Villazzano FS.

Trento e il suo Mercatino di Natale costituiscono una delle mete predilette per i camperisti di tutta Italia. Viaggiare a bordo di un camper e pernottare in una delle aree di sosta è infatti un ottimo modo per calarsi in piena tranquillità e senza apprensioni nel clima natalizio della Città del Natale. Come di consueto, per il weekend dell’Immacolata, il Comune di Trento e ApT Trento in collaborazione con Camper Club Trentino hanno organizzato un servizio di accoglienza per i camperisti, che fino a lunedì (9 dicembre) potranno parcheggiare gratuitamente il proprio mezzo in una delle 33 piazzole disponibili, con offerta libera a sostegno dell’attività del Camper Club. Sabato sera (7 dicembre) attorno alle 20 nell’area sosta è previsto l’arrivo di Babbo Natale, che consegnerà doni a tutti i bambini presenti. Inoltre, ogni giorno (fino a lunedì) sarà attivo un servizio navetta per il centro città (a pagamento, gratis per i bambini sotto i 10 anni) con orario continuato (dalle 8 alle 22.30),

Altri parcheggi per i camper sono collocati in località Viote (nelle aree a est e a ovest della strada provinciale 85 del Monte Bondone), nell’area Ex Zuffo (raggiungibile dall’uscita autostradale di Trento Centro), Lungadige di Monte Grappa e via Asiago (Villazzano-Stazione ferroviaria). Tutte le informazioni dettagliate, con tanto di mappa virtuale, sono consultabili qui: https://www.trento.info/parcheggiare-a-trento-e-dintorni#

Per la giornata di domenica, inoltre, verrà potenziato il servizio di trasporto pubblico locale, con l’introduzione di nuove corse in aggiunta a quelle già esistenti.

Dal week-end ormai alle porte si potrà contestualmente cominciare a sciare sul Monte Bondone, con l’apertura degli impianti fissata per venerdì. Fino al 30 marzo 2025 (salvo proroghe) sarà dunque possibile sfruttare i 20 chilometri di piste perfettamente tracciate, su una superficie di circa 70 ettari, servita da 4 seggiovie e 3 tapis-roulant (specifici per l’avviamento allo sci). Un luogo ideale per gli amanti dello snowboard (che qui troveranno uno snowpark illuminato con una funslope per i giovanissimi), per i principianti (grazie alle piste larghissime e senza pendenze eccessive) per i bambini (con strutture dedicate, dal mini-club al campo “primi passi”). D’altronde, la qualità dell’offerta sulla montagna appena sopra Trento è cresciuta sensibilmente come conferma l’aumento dei primi ingressi nella scorsa stagione.