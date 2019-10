APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE LAGHI * PROGETTO #IOILLUMINOTRENTO: « IL NOSTRO STAFF HA VISITATO 350 REALTà, 73 LE ADESIONI FINALI – NON CI SARà LA POSSIBILITà DI ILLUMINARE ALCUNE VIE CON UNA SOLA ADESIONE»

Progetto #ioilluminotrento: rivisto il progetto per valorizzare le realtà che compartecipano all’iniziativa

Il giornale Trentino ha portato all’attenzione delle cronache il tema delle luminarie in occasione delle prossime festività natalizie. Non entriamo nel merito del contenuto dell’articolo che può stimolare la nostra Azienda, così come il tessuto economico, sul progetto realizzato per la prima volta nel corso della passata edizione.

L’occasione è utile innanzitutto per ringraziare la città, gli operatori e i partner per l’edizione dell’anno scorso da record, ma anche per ringraziare gli esercizi che hanno accordato all’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi una rinnovata fiducia e hanno quindi deciso di aderire e contribuire nuovamente alla proposta delle luminarie natalizie 2019, un’iniziativa che comprende anche l’illuminazione dell’albero di Natale e le proiezioni artistiche sulla Torre Civica e Museo Diocesano di piazza Duomo.

Le tariffe di adesione sono state, concordate tra APT, le associazioni di categoria e il Comune di Trento negli importi di 150 euro per gli esercizi pubblici e gli operatori commerciali e di 300 euro per i ristoranti che rientrano anche nel prodotto editoriale “Natale a tavola”. Un importo che rappresenta un contributo minimo, un segnale, per cercare di responsabilizzare e coinvolgere il maggior numero di esercenti. Gli allestimenti sono stati affidati, a seguito di bando di gara, all’azienda Blachere Italia per l’illuminazione artistica e Domotica Trentina per le proiezioni di luce.

Successivamente il nostro staff si è impegnato per contattare e visitare singolarmente circa 350 realtà che gravitano sul centro storico cittadino e 44 operatori hanno deciso di aderire. Dopo l’uscita dell’articolo le adesioni sono passate poi a 73: ringraziamo gli esercenti che hanno accettato la proposta e rispettiamo la scelta, legittima, di quegli imprenditori che invece non hanno voluto impegnarsi a vario titolo e per ragioni personali a compartecipare a questa iniziativa. A loro comunque va un ringraziamento per avere dedicato tempo e attenzione a leggere le nostre comunicazioni e ascoltare il nostro staff.

I tempi sono stretti e quindi si è dovuto chiudere la campagna di adesione al progetto per ragioni organizzative, cioè posizionare le strutture e essere pronti per l’inaugurazione prevista per il 23 novembre, ma la mancata compartecipazione di un numero così importante di esercenti ci ha obbligato a rivedere il progetto iniziale, così come comunicato in diverse occasioni.

L’Azienda per il Turismo è un’azienda privata, risponde ai soci, e per tale ragione ha cercato di ridurre le risorse da investire, prevedendo una revisione del progetto, vincolata alle adesioni che sono arrivate, anche per premiare e nel rispetto di quelle realtà che invece compartecipano al progetto. A seguito di una trattativa, l’importo è stato ribassato per far fronte alle spese. Seppur a malincuore, questo significa che lungo quelle vie dove non ci sono adesioni, le luminarie non verranno posizionate.

Per rientrare nei costi non ci sarà purtroppo la possibilità di illuminare anche alcune vie che hanno visto una sola adesione ed in questi pochi casi, non verrà naturalmente richiesta formalmente la quota.

Certamente dispiace non poter vestire la città completamente a festa, ma restiamo a disposizione per nuovi partner o altri operatori interessati ad aderire al progetto per consentire la copertura economica, mentre APT garantisce il massimo impegno per realizzare il miglior allestimento possibile.

Il nostro staff lavora, infatti, costantemente e quotidianamente per il miglior svolgimento del Mercatino di Natale e delle iniziative natalizie che gestisce direttamente, tanto che l’anno scorso l’evento inaugurale ha registrato la presenza di importanti trasmissioni televisive a livello nazionale, senza dimenticare i numerosi giornalisti presenti e gli articoli della stampa locale, nazionale e riviste specializzate.