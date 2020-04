APT TRENTO – MONTE BONDONE – VALLE LAGHI * MERCATINO NATALE TRENTO: « È ON LINE IL MODULO ” MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ” PER ADERIRE, MOMENTO DIFFICILE PER COVID MA DOBBIAMO RIPARTIRE »

Mercatino di Natale di Trento, l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi pubblica la manifestazione d’interesse per aderire: “Momento difficile per Covid-19 ma dobbiamo pensare alla ripartenza”

L’Azienda per il Turismo: “Non è vincolante all’adesione e non richiede alcun versamento economico, ma è condizione essenziale per partecipare alla fase successiva di selezione degli espositori. Vicini a comunità e espositori”

Il momento è evidentemente complicato a causa dell’emergenza Covid-19, ma nonostante il periodo di incertezza, nella prospettiva di ripartire, l’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ritiene necessario proseguire con l’organizzazione della ventisettesima edizione del Mercatino di Natale di Trento. In questo senso è stato emanato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione al Mercatino di Natale di Trento 2020/21 e la scadenza dei termini è fissata per la mezzanotte di lunedì 15 giugno 2020.

L’obiettivo è quello di operare una prima ricognizione sul mercato per trovare aziende interessate a questa importante iniziativa. La manifestazione di interesse per le aziende non è vincolante all’adesione e non richiede alcun versamento economico, ma è condizione essenziale per partecipare alla fase successiva di selezione degli espositori, una volta pubblicati il Regolamento e il Disciplinare ufficiale.

Scopo del Mercatino di Natale di Trento è quello di valorizzare le produzioni artigianali e gastronomiche regionali, qualificare il comparto turistico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale, museale, artistico ed economico della città di Trento e moltiplicare i benefici sul piano dello sviluppo turistico generando un indotto economico per gli operatori del territorio.

L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è titolare esclusivo del marchio Mercatino di Natale di Trento e ha organizzato le ultime due recenti edizioni.

Questa manifestazione d’interesse si rivolge a produttori e/o distributori di prodotti e/o servizi, in sintonia con il tema natalizio, l’artigianato e i prodotti tipici del Trentino, oltre che a imprese della ristorazione che propongono piatti tipici regionali. Sono ammessi anche soggetti in forma collettiva quali consorzi, associazioni e cooperative di secondo grado a condizione che venga specificata la ragione sociale delle singole imprese partecipanti, così come gli artigiani con iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese Artigiane.

La manifestazione dovrebbe svolgersi dall’ultima settimana di novembre alla prima di gennaio e comunque secondo un calendario definito puntualmente nei prossimi mesi. Alla luce degli sviluppi della diffusione del Covid-19, per attenersi alle disposizioni del governo italiano e del governo provinciale sono temporaneamente sospese alcune decisioni in attesa di linee guida certe delle autorità in ordine di salute pubblica.

L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è vicina alle comunità, alle famiglie e alle imprese in questo momento difficile che tutti noi stiamo attraversando. Andiamo avanti con coraggio e determinazione per guardare al prossimo futuro con la certezza che usciremo da questa situazione più forti e uniti di prima.

Le informazioni e le modalità per inviare la manifestazione di interesse sono pubblicate sul sito ufficiale del Mercatino di Natale di Trento all’indirizzo https://www.mercatinodinatale.tn.it .

Foto: archivio Opinione