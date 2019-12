APT TRENTO – MONTE BONDONE – VALLE DEI LAGHI * ASSEMBLEA SOCI: « NEI PRIMI 10 MESI 2019 HANNO SOGGIORNATO 358.646 OSPITI, 9,5% IN PIù RISPETTO AL 2018 »

L’attività nella quale si impegnerà l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi nel corso del 2020, ormai alle porte, seguirà in gran parte le linee guida tracciate negli ultimi anni, in particolare nel 2019, che ha fatto segnare importanti risultati sia sul piano qualitativo (apprezzamento di ospiti, partner e operatori) sia sul piano quantitativo (arrivi e presenze). I dettagli sono stati illustrati oggi in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci, che ha avuto luogo nella Sala Falconetto di Palazzo Geremia a Trento.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli e la Direttrice Elda Verones hanno presentato strategie e obiettivi per i prossimi dodici mesi, evidenziando come il 2020 sarà per APT ancora una volta un anno ricco di sfide e di responsabilità, con qualche novità assai stimolante come il Campionato Europeo di ciclismo su strada Trentino 2020. All’incontro hanno partecipato moltissimi operatori turistici, la quasi totalità dei soci dell’APT e numerose autorità, quali il Sindaco del Comune di Trento Alessandro Andreatta e l’Assessore Roberto Stanchina, l’Assessore provinciale Roberto Failoni, i sindaci e gli assessori dell’ambito turistico, i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei consorzi, degli istituti di credito, di Trento Funivie. Sono intervenuti in Assemblea il Sindaco Alessandro Andreatta e l’Assessore Roberto Failoni che ha presentato le linee guida della riforma provinciale del turismo.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli nel suo intervento ha ribadito la necessità di adottare strategie di medio e lungo termine con lo scopo preciso di aumentare la spesa media del turista sul territorio ed il tasso di occupazione del sistema ricettivo. Ha poi spiegato che nel 2020 sarà avviato un importante percorso condiviso con tutti gli stakeholder del territorio per arrivare a formulare un nuovo piano strategico 2021-2025, recependo le novità della legge provinciale e puntando ad una sempre maggiore efficienza nel perseguire gli obiettivi fissati, dall’ideazione del prodotto alla promozione e al marketing del territorio, alla commercializzazione dell’offerta turistica, alla gestione degli Uffici Informazioni, alla gestione degli eventi e delle manifestazioni organizzate.

«Siamo convinti che gli ottimi risultati raggiunti in questi anni – ha affermato – con una crescita costante di arrivi e presenze, che dal 2016 hanno superato il milione, possano essere ancora migliorati e che il nostro ambito e le sue grandi potenzialità sapranno affermarsi sempre di più in futuro».

La Direttrice Elda Verones è partita dai numeri registrati nel corso del 2019, dati ancora parziali, ovviamente, ma assai significativi. Nei primi dieci mesi del 2019 hanno soggiornato nell’ambito di Trento, della sua montagna e della Valle dei Laghi 358.646 ospiti, che rappresentano il 9,5% in più rispetto al 2018 per quanto concerne la città, il 4,5% in più per quanto attiene al Monte Bondone e lo 4,4% in più per quanto riguarda la Valle dei Laghi. Guardando alle presenze, da gennaio ad ottobre ne sono state registrate 1.055.739, valori anche in questo caso superiori a quelli del 2018 nella misura del 7,2% a Trento, 0,8% sul Monte Bondone e 4% in Valle dei Laghi. Un nuovo segno più, che, benché non rappresenti una novità, va interpretato come indicatore di apprezzamento da parte del “mercato” e va considerato con grande attenzione, dato che nessuna crescita è illimitata.

“Dietro a queste cifre c’è un lavoro avviato da anni – ha ricordato la Direttrice Verones – che segue alcune linee guida precise, in primis la volontà di costruire importanti sinergie sul territorio e collaborazioni trasversali, alimentando un’attività di sistema assieme a istituzioni e operatori economici, a realtà museali e associative, e quindi privilegiando le scelte partecipate e non quelle singole”. Altri punti fermi della strategia messa in campo da APT è la trasversalità della proposta, che può spaziare dalla vacanza attiva, sia estiva sia invernale, alla cultura, dall’enogastronomia alle proposte legate a storia e tradizione. Un ruolo chiave nella promozione di questi ambiti, in particolare in quello sportivo, lo hanno i grandi eventi organizzati da APT o con la sua collaborazione, fra i quali anche nel 2020 spiccheranno i Campionati Europei di ciclismo su strada Trentino 2020 e le iniziative dedicate al Centenario di Chiara Lubich.

In chiusura di Assemblea è stato esposto il budget di previsione economico con un totale di ricavi e costi previsti a pareggio di euro 3.494.000,00. Infine si sono svolte le votazioni del Piano Operativo e del budget di previsione 2020, delle quote annuali di compartecipazione dei soci che sono stati approvati all’unanimità.