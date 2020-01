APT TRENTO * MERCATINO NATALE: « DAL CAPODANNO IN PIAZZA DUOMO ALLA NOTTE BIANCA D’INVERNO LA CITTà SI APPRESTA A VIVERE GLI ULTIMI GIORNI DELLE FESTE »

Le 93 casette del Mercatino di Natale di Trento accolgono i visitatori tutti i giorni fino all’Epifania. Dal Capodanno in Piazza Duomo alla Notte Bianca d’Inverno di sabato 4 gennaio 2020 Trento si appresta a vivere gli ultimi giorni delle feste in grande stile.

L’atmosfera incantata delle feste, profumi e sapori deliziosi, dolci melodie natalizie e sfavillanti luci ad impreziosire gli angoli più suggestivi della città: la magia di “Trento, Città del Natale” continua ad incantare visitatori e turisti fino al 6 gennaio. Piazza Fiera e Piazza Battisti, le due piazze storiche del Mercatino di Natale di Trento, ospitano 93 casette di legno con il meglio dell’artigianato e dell’enogastronomia locale e regionale. Prodotti imperdibili, tipici, ma anche originali e curiosi, che ben esprimono il lavoro degli artigiani, parlano delle tradizioni del territorio e fanno rivivere l’atmosfera magica del Natale. Dopo 37 giorni di apertura con tantissimi visitatori provenienti da tutta Italia ma anche dall’Europa, dall’America, dall’Africa, dall’Asia e persino dall’Australia, il Mercatino di Natale di Trento accoglie i visitatori tutti i giorni da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Nelle giornate di mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio le casette sono aperte dalle ore 10.00 alle ore 19.30.

*

Notte Bianca d’Inverno

Dopo il successo del Mercatino di Natale di Trento sotto le stelle di sabato 14 dicembre 2019, c’è grande attesa per la Notte Bianca d’Inverno di sabato 4 gennaio 2020, quando le 93 casette che animano piazza Fiera e piazza Cesare Battisti rimarranno aperte fino alle ore 23. Ad allietare le due piazze storiche del Mercatino torna a grande richiesta la Tiger Dixie Band in “A New Christamas in Dixie Style”, band che si dedica al recupero del Jazz degli “anni ruggenti”, proponendolo con un approccio interpretativo originale e per l’occasione natalizio! L’appuntamento con il concerto itinerante è dalle ore 19.30 in Piazza Fiera e dalle ore 20.30 in Piazza Battisti.

Ma non solo le piazze del Mercatino di Natale di Trento, anche le vie e piazze del centro storico saranno animante grazie all’apertura prolungata dei negozi aderenti all’iniziativa per trascorrere una serata di shopping by night, e grazie a bar e locali che proporranno musica dal vivo ed animazione.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare all’ultimo appuntamento del grande evento novità 2019 “CANTO TRENTO, ogni pietra un sentimento”. Uno spettacolo teatrale emozionante, con ascolti in cuffia wireless, che si snoda lungo tutta la città alla scoperta degli angoli più caratteristici e suggestivi. Il percorso si conclude con una degustazione di vin brulé o bevanda analcolica. Partenze alle 15 e alle 17 dalla sede dell’APT in Piazza Cesare Battisti (costo di 7 euro, gratuito fino a 15 anni, prenotazione obbligatoria).

*

Concerto di Capodanno 2020 in Piazza Duomo

L’APT Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi organizza con il patrocinio del Comune di Trento e il supporto di EDG Spettacoli e Radio Italia Anni 60 il tradizionale concerto di Capodanno in Piazza Duomo sulle note della band Rock In Movie per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Un concerto originale e di grande impatto scenico che rende omaggio alle colonne sonore che hanno fatto la storia del grande cinema degli ultimi trent’anni. La proposta musicale combina la visione sul maxischermo dei trailer di importanti film musicali con le colonne sonore suonate dal vivo, ballabili e di grande notorietà e coinvolgimento. Da Bohemian Rapsody a Footlose, da Pretty Woman a Ritorno al Futuro la band Rock In Movie farà ballare e divertire Piazza Duomo a partire dalle 23.00 per oltre 2 ore di grande spettacolo, musica e colori.

Debuttata ufficialmente nel 2013 da un’idea originale e coinvolgente, la band fiorentina Rock In Movie è composta da Giacomo Parretti, ideatore del gruppo e tastierista, William Cavalzani (voce), Massimo Nuti (chitarra), Claudia Natili (basso) e Daniele Visconti (batteria).

*

E poi, “Trento, Città del Natale” con tante iniziative ed eventi per grandi e piccini, a partire da Piazza Santa Maria Maggiore, dove i sogni dei bambini possono diventare realtà grazie al Villaggio del Natale con Babbo Natale, Elfi e Folletti e all’Officina del Natale dove divertirsi tra laboratori ed attività ricreative. Il Villaggio con i laboratori è aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nella giornata di mercoledì 1 gennaio la Piazza dei Bambini, aperta nel medesimo orario, ospiterà a partire dalle ore 14.30 giochi ed animazione in occasione del Capodanno dei Bambini.

Foto: Opinione