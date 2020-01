APT TRENTO ED EVENTI SPORT * “DIVINNOSIOLA ECORUNNING“: « LANCIATE LE ISCRIZIONI DEL 26 APRILE 2020 »

Anche se l’avvio della stagione agonistica del running appare ancora distante, per gli atleti l’inizio di un nuovo anno coincide con il momento in cui cominciano ad abbozzare il proprio planning. Da qualche anno per molti il primo appuntamento di rilievo è il «DiVinNosiola Ecorunning», una mezza maratona organizzata in Valle dei Laghi da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Trento Eventi Sport in collaborazione con il G.S. Fraveggio, in un periodo in cui, grazie alle peculiarità climatiche della zona, la temperatura comincia già ad essere propizia per praticare questa disciplina.

Anche la quinta edizione, che avrà luogo domenica 26 aprile, propone un percorso che prenderà le mosse da Vezzano, per poi dipanarsi verso Calavino, Castel Madruzzo, Lasino, Pergolese, Ponte Oliveti, il Lago di Toblino, Padergnone e Santa Massenza, per chiudere il cerchio di nuovo al teatro di Vezzano. Ventuno chilometri fra campagne coltivate, laghi e corsi d’acqua, attraversando persino alcune cantine dove l’uva viene trasformata nell’unico vino bianco autoctono trentino, al quale è dedicato l’evento, inserito nell’ampio calendario della rassegna enogastronomica «DiVinNosiola», chiamato anche nel 2020 a celebrare i produttori di questo nettare insieme ai sapori della Valle.

Fino al 10 gennaio si potrà approfittare della promozione che permette di iscriversi alla half marathon o alla sua versione da correre in staffetta, la duo half marathon, versando 25 euro, che diventano 15 a testa nel caso della corsa in coppia, maschile, femminile o mista. Dall’11 gennaio le tariffe lieviteranno di 5 euro, senza mutare fino al 31 marzo; dopo quella data non saranno più praticati sconti (35 euro per la half marathon e 25 per la duo), quindi vale la pena affrettarsi. Per eseguire la pratica basta accedere al sito www.endu.net oppure scaricare il modulo presente sul sito www.discovertrento.it. C’è tempo fino al 24 aprile 2020 o al raggiungimento di quota 500 partecipanti. Il pacco gara conterrà prodotti locali, una bottiglia di vino Nosiola, il ristoro all’arrivo e i rifornimenti lungo il percorso, il buono per il pasta party e la t-shirt ufficiale della manifestazione.