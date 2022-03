APT SAN MARTINO * “WINTERACE 2022“: « TUTTO PRONTO PER LA NUOVA EDIZIONE AL VIA IL 4 MARZO, CONFERMATI 70 EQUIPAGGI PER LA GARA DI REGOLARITÀ »

15.15 - martedì 1 marzo 2022

Un evento ormai diventato da qualche anno piacevole tradizione. La nona edizione della WinteRace è ormai ai cancelletti di partenza. Già da diverse settimane gli organizzatori hanno confermato di aver raggiunto il numero prefissato di iscrizioni che garantirà la presenza di 70 vetture (50 storiche della sezione Classic e 20 moderne di quella Icon) in passerella e in gara sulle strade dolomitiche dal 3 al 5 marzo prossimo.

Le auto, alcune delle quali vere e proprie icone del motorsport come la Aston Martin DB 2 Vantage, la Triumph Roadster 1800, l’Alfa Romeo Giulietta Spider e la più recente Ferrari F 430, partiranno ed arriveranno a Cortina d’Ampezzo, valicando lungo il percorso alcuni dei più bei passi dolomitici (dal Giau al Pordoi, senza dimenticare il Falzarego, il Rolle, il Cereda, il Sella, il Gardena e il Furcia).

Qui, ai piedi delle Pale di San Martino, la data da segnare in agenda è quella di venerdì 4 marzo: lungo i 200 km della prima tappa infatti, le 70 auto storiche in gara transiteranno dal Passo Rolle scendendo poi a San Martino di Castrozza e giù verso la valle di Primiero, con una sosta nel centro di Fiera di Primiero dove è in programma una calorosa accoglienza da parte della località.

Una sfilata di auto d’epoca che regala sempre grande colore e profonda curiosità, soprattutto tra i tanti turisti che, approfittando delle festività di Carnevale, hanno scelto le nostre montagne come meta della loro vacanza. La carovana della Winter Race ripartirà poi alla volta di Passo Cereda e della Valle del Mis, proseguendo l’itinerario che la riporterà fino a Cortina d’Ampezzo.

L’arrivo delle auto a Fiera di Primiero è previsto per le ore 12:30. Prima di ripartire verso il Passo Cereda la carovana effettuerà un breve circuito su alcune strade secondarie che da Fiera di Primiero collegano il borgo di Siror.

Per ulteriori informazioni: