APT SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: « BILANCIO PREVENTIVO 2022, PAREGGIO TRA COSTI E RICAVI PER 1 MILIONE E 765 MILA EURO »

14:42 - 23/12/2021

Si è tenuta giovedì 16 dicembre alle ore 20.30 alla presenza di 40 soci e 12 deleghe l’Assemblea Ordinaria dei Soci ApT, semestrale appuntamento finalizzato all’illustrazione del bilancio e dell’attività operativa previsti per il 2022, oltre che un primo confronto su quanto realizzato nell’anno 2021.

L’incontro è stato organizzato garantendo il rispetto delle normative vigenti in merito a distanze di sicurezza interpersonale, igienizzazione e obbligo di indossare la mascherina, oltre che verifica del green pass come richiesto dalle normative vigenti. La serata, organizzata in presenza presso l’Auditorium di Fiera di Primiero è stata aperta dalla consueta relazione del Presidente Antonio Stompanato che ha voluto ringraziare l’Assessore al Turismo Roberto Failoni, le amministrazioni e i partner locali e tutti i presenti.

Nella propria relazione egli ha sottolineato il perdurare della situazione di grossa difficoltà a cui l’intero comparto turistico è dovuto andare incontro nell’ultimo anno, evidenziando al contempo il grande lavoro svolto sul territorio sia nel corso dell’estate che nella preparazione dell’accorrente stagione invernale. Il Presidente ha poi proseguito illustrando gli step realizzati dall’azienda sul tema della sostenibilità in relazione al documento programmatico “Verso un turismo sostenibile” presentato a giugno; l’avvio della mappatura per un percorso Plastic Free e la candidatura ormai in dirittura d’arrivo del comune di Primiero San Martino di Castrozza nella prestigiosa Associazione “Alpine Pearls”. Due progetti che – come sottolineato da Stompanato – collidono con la decisione della Provincia di riaprire la discarica di Imer.

Alla relazione del Presidente è poi seguito l’esame e l’approvazione dei criteri di contribuzione in conto esercizio per l’anno 2022. In questo contesto è stata presentata la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare le quote degli associati, rimaste sostanzialmente inalterate ormai dal 2006; tale esigenza è motivata dalla necessità di incrementare le risorse private dell’azienda, nell’ottica di poter mantenere un bilancio complessivo almeno in linea con gli anni precedenti, nonostante le implicazioni legate alla riforma del Turismo entrata in vigore nel 2021 che sancisce l’obbligo del rispetto dell’equilibrio finanziario tra risorse private e pubbliche (51-49%).

Il Presidente riassume le motivazioni: “I consiglieri del Cda, in virtù delle proprie responsabilità di amministratori hanno preso atto delle ripercussioni della riforma sul finanziamento complessivo dell’azienda e delle possibili conseguenze di una riduzione dell’attività operativa per l’intero ambito turistico. Nell’ambito del percorso intrapreso, dopo aver vagliato varie ipotesi, si è responsabilmente optato di operare un adeguamento graduale delle quote degli associati.

Un sacrificio importante, non certo richiesto a cuor leggero – precisa Stompanato – ma necessario per salvaguardare l’azienda e la sua autonomia sul territorio. La proposta di incremento delle quote del 15% rispetto alle quote del 2020 è stata approvata all’unanimità – conclude Antonio Stompanato – ad ulteriore riprova della consapevolezza di tutti i presenti della necessità di operare questa scelta e mettere l’azienda nelle condizioni di portare avanti il proprio operato a favore di tutto il sistema economico locale”.

Il successivo intervento del direttore Manuel Corso si è focalizzato sulla presentazione dell’attività aziendale e del bilancio preventivo 2022, costruito sulla base delle risorse previste con l’aumento già descritto che porta in dote ulteriori 50.000,00 € di risorse private. Con l’ausilio di una carrellata di slide, il Direttore ha velocemente passato in rassegna le principali progettualità messe in programma per l’anno a venire, enfatizzando l’importanza di alcuni progetti di sistema realizzati in collaborazione con Trentino Marketing (in particolare l’utilizzo delle piattaforme legate alla Trentino Guest Platform e la Trentino Guest Card) e le novità riferite ad alcuni appuntamenti già confermati per il 2022 come ad esempio l’ospitalità di Tappa del Tour of The Alps, prestigiosa gara ciclistica che vedrà l’arrivo e la ripartenza di tappa da Primiero il prossimo 18 e 19 aprile. Ha poi fornito una panoramica dei vari fronti operativi presidiati dalle macroaree di ApT (promozione, sviluppo prodotto, organizzazione e supporto agli eventi e attività di agenzia viaggi), concludendo con la disamina dei numeri che portano ad un bilancio preventivo 2022 costruito a pareggio tra costi e ricavi per un totale pari ad € 1.765.744,00.

La presentazione si è rivelata l’occasione per un ulteriore proficuo confronto con i soci in relazione ai meccanismi di costruzione del bilancio complessivo dell’azienda, attraverso il quale ApT ha potuto illustrare a tutti i presenti maggiori delucidazioni sulle implicazioni della riforma. Il bilancio preventivo e l’attività operativa sono stati successivamente approvati all’unanimità dall’Assemblea.

Dalla stessa è pervenuto un importante riconoscimento per la resilienza e l’organizzazione che ApT ha saputo dimostrare in relazione alla pandemia, e partendo da tale attestato di fiducia, è stato formulato un invito a cercare di coinvolgere ulteriormente gli operatori del comparto turistico locale che al momento non compartecipano all’azienda, ipotizzando di destinare maggiori risorse al marketing interno per trasmettere il prezioso lavoro quotidianamente portato avanti da ApT come agenzia di sviluppo per il territorio. Un suggerimento che l’azienda ha preso l’impegno di prendere in carico fin da subito.