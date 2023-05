APT ROVERETO VALLAGARINA (TN) * ATTIVITÀ: « GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO, DAI TREKKING URBANI ALLE ESCURSIONI IN QUOTA SUL MONTE BALDO »

17.56 - mercoledì 31 maggio 2023

Le “esperienze” di giugno in Vallagarina, dai trekking urbani alle escursioni in montagna. Sono veramente molteplici le attività che il territorio della Vallagarina offre tutto l’anno. Nel corso dei dodici mesi c’è un ricco calendario di esperienze a tema cultura, enogastronomia, outdoor e proposte dedicate alle famiglie, asset portanti del turismo nell’ambito di azione dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Anche per il mese di giugno ce n’è per tutti i gusti: le attività sono concentrate soprattutto sul fine settimana.

Tanti gli appuntamenti. Dai Trekking urbani alla scoperta della città di Rovereto alle escursioni in quota sul Monte Baldo.

“Le esperienze che si possono fare in Vallagarina sono veramente uniche – sottolinea Giulio Prosser – presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Si possono scoprire le meraviglie del territorio, sia in valle che in quota, accompagnati da guide esperte che renderanno unica la permanenza, attorniati da una natura eccezionale e dalle tracce della storia di cui Rovereto è ricchissima”.

Entrando nel dettaglio.

Si segnala giovedì 1 giugno l’aperitivo al Museo. A partire dalle 18.00 verrà proposta al Museo Storico Italiano della Guerra una visita a tema “Uomini al fronte: la sfida della guerra in montagna” seguita da una degustazione di prodotti della Vallagarina. Un modo per abbinare la cultura con la prelibata enogastronomia del territorio.

Varie le esperienze organizzate per sabato 3 giugno. Al Lago di Cei “Di fiore in fiore, di ape in ape”, alla scoperta dell’importanza delle api per il nostro ecosistema. Mentre a Rovereto l’appuntamento è con i Trekking urbani gratuiti in occasione di “Palazzi Aperti”, con una visita ai palazzi storici della città.

Sabato 10 giugno tornano i Trekking urbani, la mattina, con un percorso sulla via della seta inserito nel calendario di Palazzi Aperti.

Sabato 17 giugno i Trekking urbani porteranno invece i visitatori a scoprire Rovereto e il suo Castello.

Lo stesso giorno sullo Zugna sarà possibile passare un pomeriggio all’Osservatorio astronomico per guardare il sole con altri occhi in compagnia degli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Sabato 24 giugno i Trekking portano a visitare i palazzi del centro città, con un focus che va dal ‘400 ai fasti della Rovereto settecentesca.

Domenica 25 giugno in Vallarsa ci sarà “In Cucina con le erbe spontanee”, una mattina dove si potrà vivere l’antica arte di raccogliere erbe e fiori spontanei.

Nel mese di giugno prosegue la manifestazione “Palazzi Aperti” che vede il coinvolgimento di oltre 70 comuni trentini che aprono le porte dei propri edifici, palazzi e luoghi storici solitamente inaccessibili al grande pubblico. Coinvolti sette comuni lagarini. A Rovereto il 3, 9, 10 e 11 giugno, a Terragnolo il 4, 10 e 11 giugno, a Calliano il 3 giugno, ad Ala il 4 giugno, a Volano il 4 giugno, a Isera il 10 giugno e ad Avio il 10 e 11 giugno.

Continua anche la rassegna “Settenovecento”. Attorno al 21 giugno, giornata della Festa della Musica, i luoghi più caratteristici di Rovereto e della Vallagarina si animeranno di nuovi orizzonti sonori: artisti di calibro internazionale daranno vita a un festival in cui è protagonista la grande musica, con l’eleganza e le multiple sfaccettature delle sue forme. Concerti ed eventi il 21, 22, 23, 24 e 25 giugno.

Grande attesa anche per “Giugno in quota”, sulle alture della Vallagarina. Per quanto riguarda le esperienze previste sul Monte Baldo, la prima proposta è per sabato 3 giugno con “Tra-monti e lune piene”, un’affascinante escursione al tramonto con cena in malga e ritorno in notturna.

Domenica 18 giugno in un appuntamento riservato agli adulti, “Natura e Magia nel canyon Sorna”, sarà possibile provare l’emozionante esperienza del canyoning morbido nella foresta della Sorna.

Sabato 24 giugno invece è prevista un’escursione sui prati del Baldo, a Passo San Valentino, per conoscere fiori e insetti del luogo, “Il Profumo dei Prati Fioriti”, con un picnic per una gustosa merenda al sacco.

Domenica 25 giugno nei boschi della Vallagarina viene proposta un’iniziativa veramente elettrizzante:“Into the wild”, un’escursione guidata di ben due giorni nel bosco.