APT ROVERETO (TN) * ” RIPARTI VALLAGARINA ” LE INIZIATIVE DEL 3 – 4 LUGLIO : « L’ARTE DELLA SETA – IL CHILOMETRO DELLE MERAVIGLIE – IL FRUSCIO DEI PASSI – IL CANYON DELLA SORNA »

In Vallagarina, lasciati ispirare. Le esperienze del weekend messe in campo dall’Apt.

Proseguono gli appuntamenti co-progettati dall’Apt Rovereto e Vallagarina in collaborazione con i principali attori del turismo: musei e castelli, comuni, cantine e produttori, accompagnatori di media montagna e guide turistiche, associazioni culturali e festival.

Le attività, rigorosamente su prenotazione, sono riservate a piccoli gruppi e rivolte a residenti e ospiti del territorio. Il ricchissimo calendario combina una serie di proposte a tema outdoor, cultura ed enogastronomia da vivere in sicurezza per concedersi una pausa rigenerante. I prezzi sono contenuti e le iniziative tutte di altissima qualità. Sono previste riduzioni per i possessori di Trentino Guest Card e Museum Pass.

Programma completo e prenotazioni su visitrovereto.it

Ecco le proposte in programma per il weekend:

L’arte della seta a Villa Lagarina| sabato 3 luglio ore 09:00, Piazzo di Villa Lagarina

Dal filatoio di Piazzo ai tessuti del Museo Diocesano Tridentino.

Itinerario alla scoperta di Villa Lagarina a partire dall’antico torcitoio della seta dei primi anni dell’800, ancora parzialmente visibile nella sua forma originaria, caso raro in Europa. Qui, nell’ambito del progetto Un filo di seta per la Vallagarina, dal 2 luglio al 15 agosto, sarà allestita una mostra a cura del Laboratorio di Storia aperta il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Terminata l’esperienza al filatoio la visita guidata prosegue, con le guide del Museo Diocesano Trentino, alla preziosa collezione di tessuti esposti nelle sale di Palazzo Libera e alla Chiesa di S.M. Assunta di Villa Lagarina.

Partecipanti: minimo 4, massimo 15

Costo: € 6 adulti, ridotto € 4 per i possessori di Museum Pass e Trentino Guest Card

Orario: 09.00

Ritrovo: al parcheggio di Piazzo vicino alla chiesa di Sant’Apollonia in via XV Agosto

Iscrizioni entro venerdì 2 luglio ore 17

Il chilometro delle meraviglie| sabato 3 luglio ore 10:00, Rovereto

Sette secoli di storia dal quartiere di Santa Maria al Mart.

Si va verso il ponte Forbato per raccontare il quartiere di S. Maria, dopo aver apprezzato le decorazioni esterne di Palazzo Pretorio. Accenno al Castello di Rovereto, sede del Museo Storico Italiano della Guerra, poi si prosegue su via della Terra con i palazzi e le decorazioni più significative, la chiesa e la porta di S. Marco, il bastione Basadonna, un accenno a Mozart e Cagliostro a Rovereto e alle testimonianze artistiche del giovane Fortunato Depero. L’itinerario prosegue in Piazza delle Oche e Valbusa, Piazza Rosmini e Palazzo Del Ben, Corso Rosmini, il boulevard di Rovereto e Corso Bettini, dove la passeggiata si conclude nell’agorà del Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Partecipanti: minimo 4, massimo 16

Costo: € 6 intero, € 4 ridotto

Orario: 10.00-12.00

Punto di ritrovo: Piazza Podestà, davanti al Comune di Rovereto

Iscrizioni entro venerdì 2 luglio ore 17

Il fruscio dei passi| sabato 3 luglio ore 14:00, Vallarsa

Escursione lungo il Torrente Leno | Vallarsa

Una camminata ad anello tra i boschi e i pittoreschi abitati della Vallarsa, accompagnata per gran parte del percorso dal suono melodioso del torrente Leno. Al termine della passeggiata, merenda presso il B&B Il Mulino alla Busa.

Partecipanti: minimo 6, massimo 18

Costo: € 15 intero, € 12 ridotto per i possessori di Trentino Guest Card

Durata: 3 ore e mezza circa

Ritrovo: ore 14.00 presso l’info point del Lago di Cei, nei pressi del parcheggio a nord del lago

Iscrizioni entro venerdì 2 luglio ore 12

Il Canyon della Sorna, Family edition| sabato 3 luglio ore 11.00, Cornè di Brentonico

Escursione avventurosa al canyon per famiglie.

Con un’esperta guida si parte dal piccolo paesino di Cornè, si attraversa il bosco per poi scendere fino al letto del torrente Sorna incontrando “el pont del Diaol”, un antico ponte di grande suggestione, nel punto in cui il torrente precipita in una forra profonda una trentina di metri. La passeggiata prosegue tramite scale attrezzate fino alle antiche miniere nell’alveo del torrente. Coraggio, temperatura e livello dell’acqua permettendo si potrà fare anche un bagno nelle vasche naturali, dove il turista potrà completamente immergersi nel suggestivo contesto del Parco del Monte Baldo.

Partecipanti: minimo 4, massimo 7 (coppie)

Costo (solo per coppie di 1 adulto e 1 bambino): € 20 intero a coppia, € 16 ridotto a coppia per i possessori di Trentino Guest Card

Durata: 6 ore soste comprese

Ritrovo: ore 11.00 nella piazza di Corné e rientro ore 17.00 circa.

Abbigliamento e materiale: comodo per camminare, scarponcini obbligatori per chi vuole fare il tratto in acqua, impermeabile, zaino, borraccia, pila frontale, cambio completo, asciugamano, scarpe di ricambio, viveri.

Iscrizioni entro venerdì 2 luglio ore 12

Visita guidata ad Ala, Città di Velluto| domenica 4 luglio ore 10.00, Ala

Passeggiata alla scoperta del centro storico barocco.

A cura dell’Associazione Culturale Vellutai si verrà accompagnati alla scoperta di Ala, elegante borgo trentino, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Passeggiando per le vie tranquille di Ala si respira un’atmosfera particolare, dal sapore antico; ne parlano i palazzi signorili, le piazze, i cortili. Nel silenzio delle sue stradine dall’aria misteriosa si coglie, invece, il fascino di un passato ricco e prestigioso.

Partecipanti: minimo 6, massimo 15

Costo: € 6 intero

Orario: 10.00-11.30

Ritrovo: Piazza San Giovanni, Ala

Iscrizioni entro venerdì 2 luglio ore 12

Natura e magia al Canyon della Sorna| domenica 4 luglio ore 11.00, Cornè di Brentonico

Escursione dedicata a chi ama l’avventura.

Con un’esperta guida si parte dal piccolo paesino di Cornè, si attraversa il bosco per poi scendere fino al letto del torrente Sorna incontrando “el pont del Diaol”, un antico ponte di grande suggestione, nel punto in cui il torrente precipita in una forra profonda una trentina di metri. La passeggiata prosegue tramite scale attrezzate fino alle antiche miniere nell’alveo del torrente. Coraggio, temperatura e livello dell’acqua permettendo si potrà fare anche un bagno nelle vasche naturali, dove il turista potrà completamente immergersi nel suggestivo contesto del Parco del Monte Baldo.

Partecipanti: minimo 6, massimo 12

Costo: € 12 per persona, € 9 per persona in possesso della Trentino Guest Card (attività solo over 14 anni)

Durata: 6 ore soste comprese

Ritrovo: ore 11.00 nella piazza di Corné e rientro ore 17.00 circa.

Abbigliamento e materiale: comodo per camminare, scarponcini obbligatori per chi vuole fare il tratto in acqua, impermeabile, zaino, borraccia, pila frontale, cambio completo, asciugamano, scarpe di ricambio, viveri.

Iscrizioni entro sabato 3 luglio ore 12