APT PINÉ E VALLE DI CEMBRA (TN) * “ACCHIAPPA RENÉ! LA RENNA A SPASSO PER PINÉ”: « ARMATI DI TELEFONINO SI PARTE ALLA RICERCA DELLA RENNA, LA MASCOTTE LEGATA AI PRESEPI »

Quest’anno particolare che resterà scritto nei libri di storia ci porta, a livello globale, a ripensare il nostro modo di vivere dando valore al territorio inteso come paesaggio naturale e culturale nonché come scrigno di valori e tradizioni, come comunità viva pronta a ripartire.

Ecco che allora, il format invernale de il “Paes dei Presepi” da sempre organizzato dalla Grenz di Miola, per queste insolite festività ha messo nel cassetto la bella rassegna di Miola, gli spettacoli e l’animazione e si concentra su “sicurezza” e “attività all’aperto”.

Non è venuto meno l’impegno di garantire una forma di intrattenimento, che si avvicina molto al classico Gioco dell’oggetto misterioso, nascosto tra i numerosi presepi. Si intitola “Acchiappa René! La Renna a spasso per Piné” e prevede anch’esso, una sorta di “caccia al tesoro”. Armati di telefonino si parte alla ricerca della Renna René, la neonata mascotte della manifestazione legata, anche per il futuro, ai presepi e alle festività. Lo scopo del gioco è quello di collezionare almeno 30 punti: delle sagome cartonate di René sono state posizionate nel centro storico di Baselga, illuminato a festa, e non solo, e aspettano di essere “acchiappate” (basterà scansionare il Qr Code nelle loro vicinanze). Accumulando 30 renne sarà possibile ritirare il premio presso l’A.p.T. Piné Cembra negli orari di apertura al pubblico, indicati nella schermata di vincita.

In palio la tradizionale tazza personalizzata per l’edizione e, col fine di favorire le piccole realtà commerciali di montagna, un buono sconto del 10% fruibile nei negozi e nelle botteghe aderenti all’iniziativa. Per rendere più interessante ed istruttiva la caccia, ad ogni Qr Code è associata una curiosità o un’informazione inerente il meraviglioso territorio dell’ambito turistico nell’intento di suggerire visite ed esperienze e di viaggiare con la fantasia in attesa della bella stagione. Che il divertimento abbia inizio!

Assieme al format d’intrattenimento viene proposta una piccola rassegna del gusto, che valorizza le produzioni e le pietanze locali: “Delizie a km 0”. Se volete gustare la genuinità dei luoghi scoprite i gustosi menù al giusto prezzo. Per la sicurezza di tutti la prenotazione è obbligatoria, per verificare disponibilità e giorni di apertura.

A chiudere il cerchio ed offrire ulteriori spunti non perdetevi i nostri consigli per le prossime attività invernali: dalle escursioni a cavallo ai trekking panoramici, alle rilassanti passeggiate lungolago ed altro ancora, sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra, l’inverno sarà tutto da vivere!

È possibile ritirare il pieghevole contenente mappa, regolamento del gioco ed i gustosi menù della rassegna negli esercizi commerciali del centro storico e presso l’A.p.T. Piné Cembra oppure visitando www.elpaesdeipresepi.it.

Il gioco e la rassegna enogastronomica saranno aperti per tutto il mese di gennaio 2021 con la scelta di fruizione anche con “home delivery” presso gli operatori aderenti. Info: A.p.T. Piné Cembra, Tel. 0461 557028, mail: info@visitpinecembra.it

La manifestazione, frutto di un importante sinergia tra Co.Piné, A.p.T. Piné Cembra e Amministrazione Comunale di Baselga di Piné si svolgerà in sicurezza e in ottemperanza ai decreti vigenti