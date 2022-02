APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * CARNEVALE – TORNA LA CORTE ASBURGICA: « IL FASCINO DELLA STORIA DIVENTA FIABA, DAL 28 FEBBRAIO AL 4 MARZO »

16.06 - giovedì 24 febbraio 2022

Il fascino della storia che diventa fiaba, gli spumeggianti abiti d’epoca, Madonna di Campiglio bardata con il vessillo austroungarico, eleganti occasioni per assaporare un’atmosfera unica e la possibilità di sciare con Sissi e Francesco Giuseppe, la coppia imperiale che a fine Ottocento soggiornò nella famosa destinazione turistica.

Oggi, le testimonianze più significative della loro presenza si trovano all’interno dello storico Salone Hofer dell’Hotel Des Alpes, sede del Gran Ballo dell’Imperatore che tradizionalmente conclude la settimana asburgica.

Un programma, soprattutto, che si trasforma in esperienza e dà la possibilità agli ospiti di diventare protagonisti, per una settimana, di una favola fatta di principi e principesse, dame e cavalieri. Sono questi i principali ingredienti che rendono il Carnevale Asburgico, in programma a Madonna di Campiglio dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, un evento al quale tutti sognano di partecipare.

Quest’anno, ospite d’eccezione dell’evento la neo Miss Italia 2021 Zeudi di Palma che sarà il volto di Sissi alla Festa imperiale di venerdì sera.

Un’esperienza da vivere, con la “Sciata asburgica”.

Il programma è stato studiato in modo da presentarsi come un’esperienza da vivere. Accanto alle iniziative da osservare come spettatori, ci saranno altrettante occasioni da interpretare come protagonisti. Tra queste la “Sciata asburgica” (su prenotazione) in programma martedì 1 e giovedì 3 marzo 2022. Gli ospiti potranno noleggiare il costume d’epoca, da scegliere in una collezione di numerosi modelli, e poi avventurarsi sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta a fianco della coppia imperiale. Per tutti un gustoso aperitivo in rifugio alpino.

Ad aprire i festeggiamenti sarà, lunedì 28 febbraio, “Arriva la Corte” con la sfilata in carrozza della Corte Asburgica ed intrattenimento musicale itinerante nel centro di Madonna di Campiglio a partire dalle 17.00. Mercoledì 2 marzo, dalle 17.00 alle 19.00, l’“Aperitivo asburgico” sarà il protagonista dell’après ski campigliano con drink a tema all’interno dei più esclusivi locali (Après ski Ober 1, Bar Dolomiti, Bar Suisse, Home Stube) dove non sarà difficile incontrare Sissi e qualche illustre nobile.

Venerdì 2 marzo, per gli iscritti, arrivo in sfilata all’ingresso dell’Hotel Relais Des Alpes, la storica struttura alberghiera dove alla fine dell’‘800 soggiornarono anche l’Imperatore Francesco Giuseppe e Sissi, e finale al “Piano 54”, il noto locale di Madonna di Campiglio con la “Festa Imperiale”: apericena e musica con orchestra dal vivo (su prenotazione).

Inoltre, a cura della Pro loco di Madonna di Campiglio, appuntamento martedì 1 marzo (alle 16.30 in piazza Sissi) con il “Carnevale dei bambini”, animazione e giochi e, giovedì 3 marzo (alle 17.00 nel centro della località), con “Caravan circus” e tante sorprese di magia e giocoleria.

Il fascino della storia.

“Sulle cime più alte e solitarie io riesco a respirare più liberamente, mentre altri si sentirebbero perduti”. Con queste parole Elisabetta d’Austria, conosciuta e amata in tutto il mondo con il nome di “Sissi”, descrisse, a fine Ottocento, il suo profondo legame con le montagne, in particolare, tra le più amate, le Dolomiti di Brenta e Madonna di Campiglio dove l’Augusta Sovrana soggiornò la prima volta nel settembre 1889.

La bellissima principessa di Wittelsbach trascorse una settimana alla scoperta dei meravigliosi paesaggi, delle fresche acque e dell’aria salubre ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Una montagna che rimase impressa nell’animo dell’“eroina del sogno”. Tanto che dopo poche stagioni, era il 1894, ci fu il grande ritorno.

Risuonarono per tutto il Trentino 33 colpi a salve sparati dalle batterie di cannone, si sparsero ovunque i suoni delle campane e gli evviva di riverenza di un popolo in festa: Madonna di Campiglio e tutto il Trentino

salutarono nuovamente l’arrivo dell’Imperatrice, questa volta accompagnata dall’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

Grande fermento ed eccitazione per l’arrivo della coppia reale: “Mai questa superba stazione alpina, questo sontuoso luogo di festa della natura, dalle vette supreme dei monti luccicanti di ghiaccio, mai ebbe tanta gloria come quella di cui si ammanta oggi in cui ospita l’augusta coppia sovrana dell’Austria nostra”. Così scriveva “La Gazzetta di Trento” in onore della visita dei sovrani.

Prenotazione obbligatoria e informazioni presso gli uffici di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (0465 447501-info@campigliodolomiti.it) e all’indirizzo web www.campigliodolomiti.it/topexperience.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.