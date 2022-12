APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * 3TRE – CANALONE MIRAMONTI: « SUPERATO A PIENI VOTI LO SNOW CONTROL, TUTTO PRONTO PER LO SLALOM SPECIALE DI COPPA DEL MONDO (22/12) »

18.15 - mercoledì 14 dicembre 2022

Un Canalone Miramonti al top per il 22 dicembre: superato lo snow control FIS. La 3Tre ha superato a pieni voti la verifica della pista effettuata dalla Federazione Internazionale. Tutto pronto per lo slalom speciale di Coppa del Mondo di giovedì 22 dicembre (prima manche 17.45, seconda manche 20.45)

Le immagini circolate negli ultimi giorni davano ampie rassicurazioni agli appassionati della 3Tre e agli addetti ai lavori, ma adesso c’è l’ufficialità firmata dalla FIS. Il Canalone Miramonti, la pista che giovedì 22 dicembre ospiterà la 69sima edizione della 3Tre, ha superato a pieni voti lo snow control, la verifica sulla pista effettuata dagli incaricati della Federazione Internazionale a pochi giorni dalla gara.

Le precipitazioni delle ultime settimane, unite alle temperature rigide con minime che hanno superato i 10 gradi sottozero e al lavoro con la neve programmata del team guidato dal Direttore di Pista Adriano Alimonta, hanno consegnato al Canalone Miramonti un manto che appare già in perfette condizioni, frutto anche della barratura effettuata domenica 11 in vista dell’abbassamento del termometro.

“Quando abbiamo iniziato a preparare la pista le condizioni di innevamento non erano ideali, ma sono migliorate nel tempo grazie al mix di neve naturale e programmata”, ha dichiarato Alimonta. – “Siamo riusciti a sfruttare le temperature rigide di questi giorni per fare una base solida, lavorando il Canalone con l’acqua domenica scorsa. La pista si presenta interessante e come al solito tecnica: rispetto agli anni scorsi c’è anche una minima variazione di linea. Ora cercheremo di completare il lavoro per offrire una 3Tre da vivere col fiato sorpreso, dove ogni minimo dettaglio farà la differenza dalla prima all’ultima porta”.

In effetti il pronostico per lo slalom notturno di Madonna di Campiglio sembra più aperto che mai. Gli atleti affronteranno la 3Tre con soltanto un altro slalom speciale nelle gambe, andato in scena domenica scorsa in Val d’Isere e vinto dal giovane norvegese Lucas Braathen.

Saranno proprio i norvegesi i favoriti per vestire al termine delle due manche la Maglia Fulmine, grazie alla presenza degli esperti Henrik Kristoffersen (tre volte vincitore alla 3Tre) e Sebastian Foss-Solevaag (primo un anno fa) e dell’altra giovane speranza Atle Lie McGrath. Da non sottovalutare il Campione Olimpico Clement Noel, che l’anno scorso a Campiglio vide sfumare all’ultima porta un successo che sembrava ormai scontato, l’austriaco Manuel Feller, gli elvetici Daniel Yule (due volte campione a Campiglio) e Loic Meillard e lo svedese Kristoffer Jakobsen.

Le speranze azzurre sono invece riposte ancora una volta sull’altoatesino Alex Vinatzer (terzo nel 2020), che a 17 anni dall’ultima affermazione azzurra sul Canalone Miramonti firmata Giorgio Rocca proverà ad iscriversi al ‘club’ dei grandi dello slalom mondiale, sugli esperti Stefano Gross, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli e anche sull’emergente Tobias Kastlunger, decimo assoluto e primo degli azzurri nello slalom di Val d’Isere.

Il programma della 69sima 3Tre scatterà mercoledì 21 dicembre alle 18.30 con il sorteggio dei pettorali in Piazza Sissi, seguito da un Meet&Greet con gli atleti di Italia, Slovenia, Austria e Spagna organizzato da UYN, partner tecnico del Comitato 3Tre. Giovedì 22 dicembre, le due manche (17.45 e 20.45) saranno inframezzate dal 3Tre Hour alle 18.30 in Piazza Sissi. Chiusura affidata al 3Tre Party Night, previsto sempre in Piazza Sissi a partire dalle 23.00. I biglietti per lo slalom sono in vendita su www.3trecampiglio.it.

*

Pentaphoto