APT GARDA DOLOMITI (TN)* “ FROM COAST TO COAST ”: « DONAZIONI IN FAVORE DELL’ACQUA POTABILE, CONCLUSO A RIVA DEL GARDA IL BIKE TOUR BENEFICO PROMOSSO DALL’AZIENDA TEDESCA “ ALUTECH CYCLES “ »

Concluso a Riva del Garda il bike tour benefico “From Coast to Coast”. L’iniziativa, partita il 19 giugno dal nord della Germania e promossa dall’azienda tedesca di bici Alutech Cycles per raccogliere donazioni in favore dell’acqua potabile, ha raggiunto il lago di Garda a conclusione della tappa finale ieri, domenica 4 luglio.

Nel segno dell’acqua, bene fondamentale ed elemento caratterizzante del suo territorio, l’APT Garda Dolomiti ha voluto partecipare a “From Coast to Coast”, l’iniziativa benefica promossa dall’azienda tedesca di bici Alutech Cycles, che ha avuto inizio il 19 giugno dallo stato dello Schleswig-Holstein (Germania del nord, sulla costa del Mar Baltico).

L’obiettivo del progetto è raccogliere donazioni per “Viva con Agua”, un’associazione no profit con sede ad Amburgo, che sostiene l’accesso ad acqua potabile pulita, valorizzando le risorse idriche in tutto il mondo.

I partecipanti alla spedizione hanno attraversato le Alpi in bici fino a raggiungere il lago di Garda. Ieri, domenica 4 luglio, presso Piazza III Novembre di Riva del Garda, l’arrivo della tappa conclusiva della spedizione, salutata con giustificato entusiasmo da tutti i presenti.

“Siamo orgogliosi che il nostro territorio sia stato scelto come tappa finale di un’iniziativa così importante – ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente dell’APT Garda Dolomiti -. L’arrivo a Riva del Garda conferma come questa sia la destinazione perfetta per un’impresa che unisce sport e acqua, l’elemento di punta di questa zona”.

Per suggellare il legame tra il paese di partenza e quello di arrivo e il sostegno di quest’ultimo a favore della causa, una volta raggiunta la destinazione i partecipanti del progetto hanno consegnato al Presidente dell’APT e al Sindaco di Riva del Garda Cristina Santi una borraccia contenente l’acqua raccolta nel Mar Baltico dal Primo Ministro dello stato dello Schleswig-Holstein Daniel Günther da versare, come gesto simbolico, nelle acque del lago di Garda.

“Vedere nella nostra città l’epilogo di un percorso durato due settimane e che ha attraversato le Alpi per una nobile causa, sottolinea quanto il lago di Garda sia considerato la meta ideale anche per questo tipo di iniziative e per tutto il territorio è motivo di grande orgoglio” – ha concluso la prima cittadina di Riva del Garda.