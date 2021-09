APT GARDA DOLOMITI * “CASTELLANDO ”: « ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI PIÙ BELLI DI COMANO TERME, UN TOUR GUIDATO IN TRENINO TURISTICO O IN E-BIKE (18 SETTEMBRE / 2 OTTOBRE) »

Doppio appuntamento previsto per sabato 18 settembre e sabato 2 ottobre per visitare alcune delle più suggestive antiche residenze nobiliari del territorio. Un tour guidato, in trenino turistico o in e-bike, per scoprire la zona di Comano tra il fascino della storia e il gusto dei prodotti tipici locali.

Nella valle di Comano Terme, nota per la sua specialità nella cura della pelle, il benessere non è solo natura e relax, ma anche cultura: per questo motivo l’APT Garda Dolomiti ha rinnovato anche per quest’anno l’appuntamento con “Castellando”, il tour guidato, in e-bike o in trenino turistico, alla scoperta dei più suggestivi castelli della zona, tra antichi borghi contadini dal fascino inalterato (alcuni dei quali segnalati tra i “Borghi più belli d’Italia”), tradizioni secolari, natura e sapori del territorio.

L’evento è programmato per le giornate di sabato 18 settembre (tour in e-bike) e sabato 2 ottobre 2021 (tour in trenino turistico), che prevede la visita di collezioni e antiche residenze nobiliari, simboli del potere del Principato Vescovile di Trento o delle famiglie più prestigiose del territorio.

Un’occasione imperdibile per un viaggio nella storia secolare del territorio: da Castel di Stenico, maniero arroccato sulla collina, per secoli abitato dal capitano delle Giudicarie e oggi sede museale staccata del Castello del Buonconsiglio di Trento, a Castel Campo, antica residenza della nobile famiglia dei conti da Campo immersa nel bosco a fondo valle e oggi dimora privata; da Castel Spine antica residenza della nobile famiglia dei conti d’Arco alla pieve di Vigo Lomaso, il più completo esempio architettonico di pieve rurale nel Trentino.

Il programma completo di “Castellando” è il seguente:

Ore 9.00: ritrovo e partenza presso l’Azienda per il Turismo di Comano a Ponte Arche;

Ore 9.30: passeggiata/pedalata presso le Cascate del Rio Bianco, nel Parco Naturale Adamello Brenta;

Ore 10.30 visita al Castello di Stenico;

Ore 12.30: pranzo con menu tipico al Ristorante Dologno a Stenico;

Ore 14.00: viaggio panoramico nella zona del Lomaso con vista su Castel Spine, antica residenza della nobile famiglia dei conti d’Arco;

Ore 15:00: visita alla pieve di Vigo Lomaso, tra racconti di storia ed emozionanti sorprese;

Ore 16.00: visita a Castel Campo, affascinante castello immerso nel bosco che nasconde antichi segreti di famiglia ancora vivi nella memoria di chi vi abita, seguita da un aperitivo di arrivederci con le specialità dell’Azienda Agricola Castel Campo;

Ore 17.30: conclusione del viaggio e rientro a Ponte Arche.

Tariffe:

€ 55,00 a persona per chi possiede la Trentino Guest Card Comano Dolomiti (escluso il costo di eventuale noleggio e-bike) o € 60,00 a persona per chi non possiede la card. La quota comprende:

Servizio giornaliero di transfer in trenino (nella giornata di sabato 2 ottobre)

Entrata e visita guidata al Castello di Stenico

Pranzo presso il ristorante tipico Dologno

Visita guidata alla pieve di Vigo Lomaso

Visita guidata e aperitivo a Km 0 a Castel Campo

Guida/accompagnatore per l’intera giornata

Per partecipare al tour è necessario il Green Pass o l’esito negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti.