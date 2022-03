APT ALPE CIMBRA (TN) * TURISMO: « APPUNTAMENTI DALL’11 AL 13 MARZO, M’ILLUMINO DI MENO / DRAGO VAIA / INFERNO SNOW / CIASPOLARE LUNGO IL TORRENTE CENTA »

9.21 - giovedì 10 marzo 2022

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDì 11 MARZO

LAVARONE

Sali in quota per vedere il Drago Vaia

Ore 14.00

Salita in quota con la seggiovia di Bertoldi per una camminata ad anello nella bellissima conca del Tablat. La meta è ormai diventata uno dei simboli di Lavarone, il grande DRAGO VAIA che sovrasta l’Alpe.

Facile escursione adatta a tutti, in compagnia degli animatori e della guida alpina Mario, che vi racconterà tutti i segreti della natura.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

Folgaria

M’illumino di meno

Il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili sono una possibilità concreta e… dipendono da noi. M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar Radio2 nel 2005: l’edizione 2022 torna venerdì 11 marzo ed è dedicata ad aumentare gli alberi e le piante. Tutti possono partecipare, spegnendo simbolicamente le luci dalle 18.00 alle 20.00 per quel che ognuno potrà.

SABATO 12 e domenica 13 marzo

MILLEGROBBE

INFERNO SNOW

Sabato 12 e domenica 13 marzo a Millegrobbe-Lavarone riaprono le porte dell’Inferno più adrenalinico e divertente d’Italia, non una semplice corsa ma una sfida con se stessi grazie alla quale affrontare col sorriso i propri limiti, riscoprendo determinazione ed energia. L’Inferno Snow torna per il secondo anno a infiammare il suggestivo scenario della stazione di fondo presso Malga Millegrobbe sull’Alpe Cimbra in Trentino. Per superare gli insidiosi ostacoli naturali e artificiali presenti sui tracciati di Inferno, caratterizzati da vari dislivelli e distanze, serviranno forza, velocità, agilità e resistenza. Lungo il percorso nello scavalcare muri, risalire corde, attraversare funi in equilibrio o strutture in sospensione appesi a pioli ed anelli. Ad attenderli vari muri di neve e una rampa di ghiaccio da risalire, ma anche tratti di manto bianco in cui strisciare, pesi da trasportare o trascinare. Un angolo di paradiso, dove l’ospitalità è sacra, non poteva non rispondere anche alla chiamata di Lucifero per accogliere i peccatori della corsa a ostacoli più diabolica d’Italia.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

SABATO 12 e domenica 13 marzo

Alpe di Coe pista Base Tuono

Campionati Italiani Amatori – Master e Coppa Italia

Due competizioni chiuderanno il circuito Master e Coppa Italia promosso dalla F.I.S.I. Nazionale. Si tratta di gare altamente competitive, dove partecipano atleti di notevole levatura e che combattono fino alla fine per raggiungere i primi posti del podio. La FISI Nazionale promuove questo circuito perché, oltre alle categorie Master, partecipano numerosi atleti delle categorie giovanili e chi arriva a podio, passa in seguito alla Nazionale di sci nordico, prima in Squadra B e in base ai risultati e poi in Squadra A.

Sabato 12 marzo 2022 si svolgeranno i Campionati Italiani Amatori – Master e Coppa Italia, gara individuale, sulla distanza di 30 km per le categorie Senior, Master Giovani e Amatori maschile e di 15 km per le categorie Super Master, mentre per le categorie femminili e Amatori sulla distanza di km 10, con partenza mass start.

Domenica 13 marzo 2022 si svolgerà la staffetta a tre, sulla distanza di km 7,5 per le categorie maschili e di km 5 per le categorie femminili.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

SABATO 12 MARZO

VIGOLANA

Ciaspolare lungo il torrente Centa

Ore 9.30

Ogni sabato mattina è organizzato questo appuntamento per rigenerare corpo e mente attraverso un’esperienza a contatto con la natura. Ciaspolare sulle rive del torrente Centa con lo scroscio delle acque che creano una dolce melodia come sottofondo rende l’atmosfera ancora più magica.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – PASSO COE

Ciaspolata in notturna

Un’occasione per vivere l’emozione che solo una ciaspolata in notturna sull’Alpe Cimbra in Trentino sa regalare. Accompagnati dai maestri di sci si può assaporare la magia della notte e del cielo stellato, godere della calma e della purezza della natura e scoprire gli angoli più nascosti di Passo Coe: una vera favola invernale!

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – PASSO COE

DI-VIN CIAPSOLATA

Ore 17:30

Il Trentino è rinomato per la bontà e la varietà dei suoi vini ma anche per i suoi paesaggi e questa è l’esperienza perfetta per scoprirli entrambi. Dopo una bellissima ciaspolata guidata in compagnia di uno dei nostri maestri di sci è l’ora di affinare il palato e prepararsi per degustare tre differenti tipologie di vini trentini. Una piacevolissima esperienza per gli amanti del buon vino e non solo.

DOMENICA 6 MARZO

ALPE CIMBRA – COSTA

Ciaspolata IN ALTA QUOTA

Ore 9.30

Vivere l’esperienza di ciaspolare in compagnia di una guida nella natura incontaminata dell’Alpe

Una fantastica giornata sulla neve con le ciaspole, accompagnati da una guida alpina per raggiungere il Monte Cornetto a 2.000 metri di quota. Sarà l’occasione perfetta per vivere un momento speciale immerso nella natura.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto su richiesta per gruppi organizzati. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.