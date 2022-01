APT ALPE CIMBRA (TN) * SLEDDOG: « VACANZE SULLA NEVE PER CHI NON SCIA, LA MONTAGNA D’INVERNO RISERVA UN’INFINITÀ DI ALTERNATIVE PER GODERE AL MEGLIO LA SETTIMANA BIANCA »

19:19 - 12/01/2022

Sleddog. Scivolare sulla neve a bordo di una slitta trainata da cani è un’emozione che non dimenticherò tanto facilmente. Lo avevo visto fare alla tv e pensavo fosse possibile solo oltre oceano. Invece ho scoperto che a Millegrobbe e Passo Coe, basta prenotare in anticipo e un musher professionista ti aspetta per insegnarti come guidare la slitta. Ovviamente i cani sono splendidi e molto socievoli. E pensate nella sacca anteriore può essere alloggiato un bambino: potrebbe esssere il prossimo regalo che faccio a uno dei miei nipotini.