APT ALPE CIMBRA (TN) * “PROVE LIBERE TOUR“: « RITORNA DAL 5 ALL’8 FEBBRAIO IL PIÙ GRANDE EVENTO DEDICATO ALLO SKI TEST, PER APPASSIONATI DELLA NEVE »

Ritorna dal 5 all’8 febbraio sull’Alpe Cimbra a Fondo Grande il più grande evento dedicato allo ski test: il 5-6 per i consumers e il 7-8 per i negozianti.

Ma cos’è il Prove Libere Tour?

È il più divertente dei “Parco Giochi” per appassionati della neve e dello sci!

È il Tour in cui si possono testare tutti insieme i migliori marchi di sci del mercato, nella stessa giornata, consigliati da skimen esperti delle singole aziende.

È lo skitest itinerante che riunisce ben 25 Marchi di settore, in poche parole è il TOUR sulla neve per eccellenza!

È un villaggio aperto a tutti, con tanta tecnicità e know-how…

È sci, montagna, neve, Senza Pensieri!

Nel villaggio sarà possibile provare a titolo gratuito gli sci delle marche che fanno parte del Pool: Atomic, Blizzard, Dynastar, Fischer, Head, Nordica, Rossignol, Salomon e Volkl. In tutto ci saranno più di 500 paia di sci a disposizione da poter “testare” dopo aver ascoltato i consigli del personale presente sul posto all’interno del Villaggio del Pool, allestito direttamente sulle piste.

L’evento è organizzato da Pool Sci Italia: un Consorzio di aziende (produttrici di sci, attacchi, scarponi, bastoni, caschi, maschere, guanti e protezioni) formatosi alla fine degli anni ‘60 per supportare tecnicamente e finanziariamente le Squadre Nazionali di Sci Alpino, potenziandole grazie ad attrezzi di qualità e avendo come fine ultimo l’incremento e la diffusione della pratica dello sci.

“Senza Pensieri”: da qualche stagione il mood del Pool è questo!

Chi non desidera poter vivere così, come recitava anche la canzone di un celebre film d’animazione Disney?

Senza pensieri, all’insegna del divertimento e del relax, lontano dalle preoccupazioni e dallo stress, in armonia con la natura e insieme alle persone care.

Ed è proprio questo concetto positivo e questa promessa di felicità e spensieratezza che anima anche quest’anno la manifestazione del Pool Sci Italia.

Una corretta scelta dei materiali è, infatti, alla base di una giornata “senza pensieri”, proprio perché limita al massimo i rischi e massimizza la possibilità di divertimento e soddisfazione.

Sci, scarponi, attacchi, bastoni, caschi, maschere, guanti, protezioni… Ognuno di questi prodotti è fondamentale per uno sciatore e dunque va scelto con cura e seguendo alcune semplici regole e buone pratiche.

E il Pool Sci vuole aiutare i consumatori in questo viaggio alla scoperta di temi apparentemente già noti e banali ma che in realtà non vanno dati per scontati.

5 – 6 febbraio 2022- TEST CONSUMER

Prove Libere Tour, per provare gratuitamente i nuovissimi materiali della stagione, messi a disposizione dalle migliori aziende del settore.

7 – 8 febbraio 2022 – TEST RETAIL

Prove Libere Retail è un Tour riservato e ad invito in cui le aziende di sci del Pool Sci Italia e le ditte di accessori che aderiscono all’iniziativa fanno provare in anteprima ai negozianti ed al personale dei punti vendita italiani di articoli sportivi le novità della stagione seguente.

Il villaggio sarà realizzato alla base della Pista Salizzona a Fondo Grande.