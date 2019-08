APT ALPE CIMBRA (TN) * NUOVO “ PUMPTRACK “: « UN CONNUBIO TRA INGEGNO E MANUALITà, COSTRUITO SU DI UN’AREA DI 1.000 METRI QUADRATI »

Alpe Cimbra (TN): Si inaugura il nuovo Pumptrack. Un Pumptrack è un’opera d’arte che affiora dal terreno, un connubio tra ingegno e manualità, un misto tra professionalità e improvvisazione.

Le giuste dosi di questi ingredienti formano la ricetta ideale per creare la Pump perfetta! Un susseguirsi di dossi e paraboliche costruiti con mucchi di legante ricoperti da uno strato d’asfalto che rende il tutto liscio come un foglio di carta, adatto quindi a qualsiasi tipo di mezzo a due o a quattro ruote! Bike, monopattini, skateboard, pattini…vale tutto! L’importante è divertirsi e girare in compagnia!

Una struttura che mette d’accordo tutte le età, che unisce genitori e figli, grandi e piccoli, ognuno con il proprio livello e le proprie ambizioni, il tutto nel totale silenzio, rotto solo dal rumore delle ruote che girano vorticosamente e il ronzio dei mozzi posteriori che sembrano imitare il volo delle zanzare.

All’interno del Pumptrack, il segreto per avanzare, è proprio quello di “pompare” con braccia e gambe, senza pedalare o spingere con i piedi, andando a sfruttare la parte in discesa per riuscire a oltrepassare quella in salita, concatenando questi movimenti con la maggior coordinazione possibile!

Più sei coordinato, più vai veloce…più vai veloce e più ti diverti!

Il Pump di Lavarone ha un disegno simmetrico e specchiato, il primo in Italia con questa particolare struttura. Si sviluppa per una lunghezza totale di quasi 200 metri ed è costruito su di un’area di circa 1000 metri quadrati. Queste misure consentono a questa struttura di poter ospitare gare di tutti i livelli…dai campionati Nazionali a quelli Internazionali, i quali negli ultimi anni, si stanno espandendo a macchia d’olio.

Costruito alla partenza degli impianti di risalita di Bertoldi, nell’area sciabile dove si sviluppa anche il bikepark Lavarone dedicato alle discipline Gravity, il Pumptrack dispone di tutti i servizi che servono ad un bikers, dai servizi igienici pubblici alle docce, dal lavaggio per le biciclette all’officina, dal bar dove potersi dissetare e rifocillare dopo ogni sessione di allenamento al noleggio per qualsiasi tipo di attrezzatura.

Il tutto viene professionalmente gestito dai ragazzi del bikepark, i quali, se serve, sono disponibili per eventuali lezioni per qualsiasi tipo di livello.

Un progetto realizzato grazie all’ impegno del Comune di Lavarone e della Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri, con la collaborazione dell’APT Alpe Cimbra, della Società Impianti Turismo Lavarone e dello staff del Bikepark Lavarone.