APT ALPE CIMBRA (TN) * “LA FORESTA DEGLI INNOVATORI“: « LA CAPACITÀ DEGLI UNDER35 DIVENTA LINFA PER RICOSTRUIRE LE FORESTE DELLE DOLOMITI, A FOLGARIA (8/10) »

08.08 - venerdì 07 ottobre 2022

Alpe Cimbra – Folgaria (TN): Sabato 8 ottobre. «Diamo vita a un nuovo luogo, che sappia ispirare» Nasce la Foresta degli innovatori. La capacità di innovazione degli under35 diventa linfa per ricostruire le foreste delle Dolomiti: un simbolo concreto per mettere, oggi, radici forti al futuro che vogliamo. L’8 ottobre l’evento a Folgaria (Trento).

VAIA, startup italiana che si impegna a piantare un albero per ognuno dei suoi Cube venduti (amplificatori naturali di suoni per smartphone), ha una nuova ambizione: raccontare i tanti giovani votati a costruire valore per la società attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura.

«Spesso» afferma Federico Stefani, founder della startup «ci concentriamo su ciò che non funziona, quando abbiamo invece il dovere di costruire fiducia!» È per questo motivo che sarà piantato un albero per ogni under35 che si sta mettendo in gioco per dare forma al futuro che desidera: è questo, secondo VAIA, il significato dell’essere “innovatori”.

Con la Foresta degli innovatori, VAIA vuole dare vita a un nuovo luogo che sappia ispirare, dando alla capacità di innovazione uno spazio simbolico dove radicarsi, dove connettersi alla Terra e dove moltiplicarsi poi spontaneamente nel tempo.

L’evento di piantumazione è previsto per l’8 ottobre a Folgaria (Trento) e sarà ricco di attività e intrattenimento, per il corpo e per la mente. Il tutto in una splendida cornice alpina, grazie al Comune di Folgaria e all’APT Alpe Cimbra che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. Il ritrovo sarà a Base Tuono, Passo Coe.

La Foresta degli innovatori è dedicata agli under 35, ma l’evento è gratuito e aperto a tutti. È possibile partecipare iscrivendosi a questo link:

Tra i giovani coinvolti anche la comunità di Global Shapers e i vincitori di Forbes Under30 (di cui VAIA fa parte, in quanto premiata proprio da Forbes e inserita nella lista dei “100 giovani leader del futuro”). Qui è possibile scoprire tutti gli innovatori under 35: bit.ly/3rhcbvm.

Programma della giornata

•09.30 – ritrovo a Base Tuono Folgaria, Passo Coe

•10.00 – yoga con Martina Rando

•11.00 – talk con l’attivista Francesca Bubba, il CEO di Walliance Giacomo Bertoldi, la psicologa Martina Ferrari (Instasogno), Maria Pia Napoletano (Global Shapers Naples), la product manager di WRÅD Vida Diba (Heroes Never Sleep, progetto dei Global Shapers Italiani powered by Lavazza Group) e il Forbes Under30 e chef Lorenzo Sirabella

•13.00 – pausa pranzo (food truck & bistrot)

•14.00 – speakeasy

•15.00 – piantumazione

•16.00 – stand-up comedy con Davide Calgaro, Yoko Yamada, Sofia Gottardi e Gianluca Merlino

•17.30 – dj set e silent disco con dj Alij e dj Kharfi