APT ALPE CIMBRA (TN) * CAMPIONATO ITALIANO TEAM RELAY – 3# COPPA ITALIA XCO: « IL 26 E 27 SETTEMBRE DUE GARE PER LE CATEGORIE AGONISTICHE GIOVANILI »

L’Alpe Cimbra, confermando il 26 e 27 settembre ben due gare per le categorie agonistiche giovanili, dimostra il suo ruolo di leadership tra le località che ospitano grandi eventi legati al mondo della mtb e con il motto “ i Forti non si fermano” – chiaro riferimento alla famosa 100 km dei Forti – dà prova, in un anno in cui, causa emergenza Covid, tante gare sono state cancellate, di avere una macchina organizzativa in grado di garantire in ogni condizione lo svolgimento di gare di livello nazionale e internazionale.

Le gare organizzate dallo Sci Club Millegrobbe con il supporto di Apt Alpe Cimbra, del Comune di Lavarone e con la collaborazione della Polisportiva Alpecimbra si svolgeranno nell’area Moar di Lavarone che per la sua conformazione ha convinto da subito la Federazione.

È la prima volta che l’Alpe Cimbra si confronta con questo tipo di gare, ma, forte dell’esperienza maturata negli anni nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, bike – Transalp, Tour of the Alps, 100 km di Forti – e non solo – Campionati italiani di ginnastica ritmica, Alpe Cimbra Fis Children Cup e molti altri – ha accettato l’organizzazione con grande entusiasmo e auspicando tali gare trovino dimora sull’Alpe.

Per 15 giorni, afferma Nicola Port Presidente Apt Alpe Cimbra, l’Alpe Cimbra diventerà l’Olimpo della mtb, con due fine settimana in cui i bikers si sfideranno a colpi di pedale: 26 e 27 settembre le categorie giovanili e il 3 e 4 ottobre con la mitica 100 km dei Forti.

L’Alpe Cimbra è la montagna dei Campioni, afferma Daniela Vecchiato, direttore Apt Alpe Cimbra, e anche quest’anno, dopo il ritiro della Virtus Bologna di pallacanestro, avremo due grandi appuntamenti per la bike e a fine ottobre i Campionati Italiani di ginnastica ritmica. Lo sport e i grandi eventi sportivi sono nel DNA della nostra destinazione.

Fanno loro eco gli organizzatori dello Sci Club Millegrobbe, aggiungono soddisfatti: “Dopo tanti anni di 100 km, occuparci di una gara giovanile di questo livello è un grande onore, nell’organizzazione saremo supportati dalla società dilettantistica SSV Pichl/Gsies che ci ha offerto la sua esperienza e che ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione, insieme alla Federazione e, in particolare al presidente Paolo Garniga che ci ha offerto questa importantissima chance che ci aiuterà a crescere e promuovere il territorio dell’Alpe Cimbra come méta d’eccellenza per la pratica della mtb in tutte le sue declinazioni”.

Tesserati FCI delle categorie agonistiche giovanili, internazionali: esordienti maschili e femminili – allievi maschili e femminili.

RITROVO, APERTURA SEGRETERIA E VERIFICA TESSERE

Sabato 26 settembre dalle ore 13.00

Domenica 27 settembre dalle ore 8.00

Accesso contingentato

PARTENZE

Sabato 26 settembre

CAMPIONATO ITALIANO TEAM RELAY – ore 16.00

Domenica 27 settembre

Cat. Esordienti M 1° anno – ore 9.00

Cat. Esordienti M 2° anno – ore 9.50

Cat. Allieve F 2° anno / 1° anno – ore 10.40

Cat. Esordienti F 2° anno / 1° anno – ore 10.42

Cat. Allievi M 1° anno – ore 12.00

Cat. Esordienti M 2° anno – ore 13.30

PERCORSO

Le prove libere si svolgeranno sabato 26/09 dalle ore 14.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 19.00; domenica 27/09 dalle ore 8.00 alle 8.30.

Anello di 3.5 km circa e 150 m. di dislivello con ostacoli naturali variazioni di pendenze e passaggi tecnici. Si sviluppa su strade forestali, sentieri e tratti di single track nell’area compresa tra il campo da calcio e l’abitato di Chiesa. Da percorrere più volte in funzione della categoria.

COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 settembre 2020 tramite Fattore K (Campionato Italiano Team Relay ID 153888 – Coppa Italia Giovanile ID 152249).

Il costo di iscrizione è pari ad € 5.00 e dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato a S.C. Millegrobbe Lavarone su Cassa Rurale Vallagarina Fil. Lavarone IBAN: IT78P0801134921000042015765.

PREMIAZIONI

Campionato Italiano Team Relay – sabato 26 settembre, ore 17.30

Coppa Italia Giovanile – domenica 27 settembre, ore 15.00