APT ALPE CIMBRA * SAN VALENTINO: « PER LA SERATA PIÙ ROMANTICA DELL’ANNO UN GIRO IN CARROZZA ALL’IMBRUNIRE, TRA PRATI E BOSCHI ILLUMINATI DALLE FIACCOLE »

19:19 - 10/02/2022

San Valentino è la festa di tutti gli innamorati e… quale luogo migliore per festeggiare questa ricorrenza se non sulle montagne innevate dell’Alpe Cimbra in Trentino?

Stai pensando a come trascorrere la serata di San Valentino? Accomodati in carrozza!

Sull’Alpe Cimbra ti aspetta un romantico giro in carrozza all’imbrunire, tra prati e boschi innevati illuminati dalle fiaccole, il cielo stellato e un gustoso aperitivo a base di prodotti tipici trentini.

Prenota e assicurati il tuo posto per la serata più romantica dell'anno.

Per scoprire romantiche esperienze da vivere in due all’insegna dello sport o del relax, l’Alpe Cimbra è la cornice ideale per provare qualcosa di nuovo o replicare quel che più piace.

Queste le proposte dell’Alpe per trascorrere il weekend degli innamorati!

Un’alternativa agli sci e alle ciaspole? La slitta, proposta di giorno con la Ciaspolata e pic-nic sulla slitta o di sera con il Pic-nic sulla slitta al chiaro di luna dove, in compagnia di una guida, nella natura incontaminata dell’Alpe, si potrà poi gustare sullo slittino, sulla neve fresca e soffice dell’Alpe Cimbra, il pasto a base dei “sapori della montagna”.

E per chi è mattiniero… la Colazione all’alba in quota, per ammirare l’alba dalla cima delle montagne dell’Alpe Cimbra, uno spettacolo che lascia davvero a bocca aperta. In alternativa una passeggiata per vedere il Drago innamorato, dove la guida accompagnerà lungo il percorso che porta al Drago Vaia di Lavarone illuminando la strada con la luce del frontalino. Uscendo dal bosco ci si trova davanti alla magnificenza del sorgere del sole e di questa scultura di legno realizzata dall’artista Marco Martalar.

Super romantica anche la Passeggiata sotto la luna piena a Passo Coe, dove accompagnati dai maestri di sci si assapora la magia della notte e del cielo stellato, godendo della calma e della purezza della natura e vivendo una vera favola invernale!

Invece per chi ama lo sci una speciale iniziativa, San Valentino sugli Sci, con lo skipass di coppia al prezzo di € 69,00: mazzi di fiori, cioccolatini e gioielli? Vanno bene anche quelli… ma per festeggiare come si deve San Valentino non c’è modo migliore di regalare e regalarsi una giornata di sorrisi, sguardi, dolci baci e divertimento da condividere con chi fa battere il cuore, lungo i 100 km di piste innevate della skiarea Alpe Cimbra.

Tante inoltre le proposte dei ristoranti dell’Alpe Cimbra e dei rifugi in quota per lasciarsi travolgere dalle prelibatezze gastronomiche e dai vini trentini, all’interno di locali in cui la cura dei particolari renderà ancora più esclusiva la cena romantica. E per coloro che desiderano passare dal mondo delle piste, al relax del centro benessere, a una cena romantica… ci sono i pacchetti vacanza dedicati.

E allora, visto che quando si è innamorati si ha la sensazione di toccare il cielo con un dito…l’invito per tutti è di salire in quota sull’Alpe Cimbra dove il cielo e le stelle sono ancora più vicini!