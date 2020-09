APT ALPE CIMBRA * IT.A.CÀ: « IL PRIMO E UNICO FESTIVAL IN ITALIA DEDICATO AL TURISMO RESPONSABILE, IL 27 E 28 SETTEMBRE »

IT.A.CÀ è il primo e unico Festival in Italia dedicato al Turismo Responsabile, incentrato nello scoprire i luoghi e le culture attraverso itinerari a piedi o in bici, workshop, seminari, laboratori, mostre, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.

L’Alpe Cimbra, di recente annoverata tra le prestigiose Alpine Pearls, in quanto ha dimostrato di abbracciare e di impegnarsi nel coltivare i valori del turismo sostenibile, è una montagna che punta alla mobilità alternativa, soprattutto per quanto riguarda la promozione del mondo del bike e delle e-bike, ma non solo. Il turismo responsabile mira a fare in modo che il viaggio sia riconsiderato non più come una semplice vacanza, ma come un’esperienza capace di arricchire, offrire una sfida, di colmare il desiderio di conoscenza e della scoperta del mondo, vicino e lontano da casa.

Sull’Alpe Cimbra ci sono chilometri di sentieri da percorrere a piedi, tra pascoli, boschi e vette mozzafiato, percorsi ciclabili e itinerari per mountain bike ed e-bike. Piccoli villaggi e borghi dipinti incastonati tra le montagne, antichi forti e trincee della prima guerra mondiale, musei e percorsi che raccontano a grandi e piccini l’antica cultura e lingua cimbra. Specchi d’acqua, cascate e un lago bandiera blu d’Europa (quello di Lavarone) in cui fare il bagno, immense distese di natura incontaminata da esplorare e percorrere in mobilità dolce.

Il 27 e il 28 settembre l’Alpe Cimbra farà da cornice a due giorni dell’undicesima edizione del Festival IT.A.CÀ.

Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre è in programma un’escursione guidata con e-bike tra i giganti dell’Alpe, polmoni verdi del territorio con sosta nell’area in cui riposa l’Avez del Prinzep, l’abete più antico d’Europa. Sabato 26 settembre è organizzata dal Comune di Folgaria una visita guidata alla sorgente di Sega di Terragnolo e alla sala pompe del Comune di Folgaria da dove proviene gran parte dell’acqua utilizzata sull’Alpe Cimbra. Nel pomeriggio viene proposta una visita alla scoperta dell’energia del passato presso il Mulino Rella nella Valle del Rosspach.

PROGRAMMA

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 9.00

Escursione guidata con e-bike tra i giganti dell’Alpe Cimbra

Ritrovo a Bertoldi

Nell’Alpe cimbra si trovano dei veri alberi monumentali. Nel corso di questa escursione si passerà attraverso i polmoni verdi del territorio, con sosta nell’area in cui riposa l’Avez del Prinzep, l’abete più antico d’Europa.

Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria

0464 724100 – info@alpecimbra.it

Promosso da APT Alpe Cimbra

Ore 10.00

Visita guidata alla sorgente di Sega di Terragnolo e alla sala di pompaggio dell’acquedotto

Ritrovo a Folgaria presso piazzale Nazioni Unite

Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria

0464 724100 – info@alpecimbra.it

Promosso da Comune di Folgaria

ore 16.00

L’energia del passato: visita al Mulino Rella nella Valle del Rosspach

Ritrovo a Folgaria presso piazzale Nazioni Unite

Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria

0464 724100 – info@alpecimbra.it

Promosso da Comune di Folgaria

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 9.00

Escursione guidata con e-bike tra i giganti dell'Alpe Cimbra

Ritrovo a Bertoldi

Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria: 0464 724100 – info@alpecimbra.it

Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria

0464 724100 – info@alpecimbra.it

Promosso da APT Alpe Cimbra