APT ALPE CIMBRA * APPUNTAMENTI WEEKEND 8-9 FEBBRAIO: « FONDO GRANDE / TROFEO DEL BARBA E COPPA ITALIA DI SCI NORDICO/ REVIVAL ANNI 80 »

SABATO 8 – DOMENICA 9 FEBBRAIO

FONDO GRANDE

PROVE LIBERE TOUR

Il mood di questa stagione per il pool sarà lo sci “Senza Pensieri”. Chi non desidera poter vivere così… Senza pensieri, all’insegna del divertimento e del relax, lontano dalle preoccupazioni e dallo stress, in armonia con la natura e insieme alle persone care. Ed è proprio questo concetto positivo e questa promessa di felicità e spensieratezza che anima quest’anno la manifestazione del Pool Sci Italia. Una corretta scelta dei materiali è, infatti, alla base di una giornata “senza pensieri”, proprio perché limita al massimo i rischi e massimizza la possibilità di divertimento e soddisfazione. Sci, scarponi, attacchi, bastoni, caschi, maschere, guanti, protezioni… ognuno di questi prodotti è fondamentale per uno sciatore e dunque va scelto con cura e seguendo alcune semplici regole e buone pratiche. E il Pool Sci vuole aiutare i consumatori in questo viaggio alla scoperta di temi apparentemente già noti e banali ma che in realtà non vanno dati per scontati. 08 – 09 febbraio 2020 – TEST CONSUMER Dove potrai provare gratuitamente i nuovissimi materiali della prossima stagione, messi a disposizione dalle migliori aziende del settore. Il villaggio sarà realizzato alla base della Pista Salizzona a Fondo Grande.

Info in APT o al tel. 0464 724100.

SABATO 8 FEBBRAIO

ALPE DI COE

50+12 TROFEO DEL BARBA E COPPA ITALIA DI SCI NORDICO

Sulle piste del Centro fondo dell’Alpe di Coe, a Folgaria, a 1610 mt di quota, oltre 220 atleti, si contenderanno l’edizione 50+12 del Trofeo del Barba, conosciutissima gara di sci nordico, che per 50 anni si è svolta tra il Monte Bondone e la Val di Fiemme, dalla 51^ edizione o meglio 50+1, il marchio storico è stato acquistato dalla Gronlait Orienteering Team, che da dodici anni organizza sulle nevi dell’Alpe di Coe. Parteciperanno come sempre, alcuni atleti della squadra Nazionale di sci nordico. Gara in tecnica libera, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’APT Alpe Cimbra. La partenza è fissata per le ore 9.30 su un circuito di 10 km per le categorie maschili e di 5 km per le categorie femminili. Gara di livello nazionale e aperta dal 2018, secondo i regolamenti della F.I.S.I. Nazionale, alle categorie Giovani, Open e Master maschili e femminili. Le premiazioni si svolgeranno sul campo gara e saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile. Queste gare, sono molto apprezzate dai concorrenti e richieste dalla FISI Nazionale, che dedica un circuito apposito alle categorie Master con sempre, una notevole partecipazione di atleti.

Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it.

SABATO 8 FEBBRAIO

FOLGARIA

REVIVAL ANNI 80

La Skiarea Alpe Cimbra a Folgaria sabato 8 febbraio farà rivivere l’energia dei mitici anni ’80.

Un vero e proprio revival dove i protagonisti, oltre alle grandi canzoni di quegli anni, saranno gli amici sciatori chiamati a rispolverare sci e scarponi di quegli anni e i completi coloratissimi: i mitici rossignol o gli elan , pantaloni rigorosamente Roberta Tonini o Silvy Tricot, la mitica tuta intera con tanto di super spalline incorporate, le fascette coloratissime della Fila e Ellesse, i maglioni tre taglie più grandi! Radio 80 animerà dalle 12.00 il Vintage Ski Party alla Baita Tonda. Dalle 17.00 a tarda sera 80 Voglia di Calkera presso la Calkera con Radio Studio +. Dalle 21.30 Revival 80 presso la Cantina Hotel Alpino con Dj set. Rispolvera la tua fascetta, i rayban e i giacconi multicolor la festa è in pista!

Info in APT o al tel. 0464 724100.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

FOLGARIA – FONDO GRANDE

TROFEO SKI LATTE 2020

Domenica mattina, alle 9,00 ritiro pettorali e sopralluogo del tracciato, prima di iniziare la gara sulla Pista Agonistica a Fondo Grande. Per tutti i concorrenti sarà un giorno di festa, sulla neve, tra amici. I concorrenti dello snowboard scenderanno per ultimi (è prevista una speciale classifica)

Per gli SKIPASS super sconti alla cassa a Fondo Grande, per tutti i concorrenti e amici dello SKI LATTE. Sabato, alle ore 13,00 appuntamento al Rifugio Stella d’Italia dove Claudio e Francesca Rech ci prepareranno un pranzo alpino (con uno sconto super). Sabato sera, alle ore 18,00 visita alla nuovissima macelleria di Mauro Canalia a Folgaria per assaggiare lo speck, il lardo e la carne salada di sua produzione. Sabato ore 18,30 Alessandro Struffi, nella cantina dell’Hotel Alpino, offrirà a tutti i concorrenti dello SKI LATTE un assaggio delle grappe offerte da NARDINI.

Per info e iscrizioni contattare FOLGARIASKI Spa. al n. 0464 720538.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

FOLGARIA – FONDO GRANDE

RCO MUSIC IN THE SKI

La musica di Radio Company sbarca sulle piste dell’Alpe Cimbra con la sesta e ultima tappa del tour invernale, il Winter Tour – Music In The Ski! Intrattenimento, musica e tanti gadget ad aspettarvi. Domenica, dalle ore 11.00 alle ore 15.30, la località Fondo Grande si animerà con tanta buona musica e intrattenimento. Venite a giocare con Radio Company per vincere tanti gadget!

Info in APT o al tel. 0464 724100.