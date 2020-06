APSS – TRENTINO * RICETTE DEMATERIALIZZATE: « A CAUSA DI PROBLEMI AL SISTEMA INFORMATICO, OGGI DISSERVIZI PER LE PRESCRIZIONI ELETTRONICHE »

A causa di problemi al sistema informatico delle ricette dematerializzate a livello nazionale nella giornata di oggi si sono verificati disservizi per le prescrizioni elettroniche da ritirare in farmacia. Apss si scusa per i disagio causato ai cittadini e ai professionisti. Trattandosi di un problema informatico a livello nazionale non ci saranno ovviamente conseguenze per i medici che non hanno potuto rilasciare le ricette in formato digitale.