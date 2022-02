APSS TRENTINO * PROGRAMMA ATTIVITÀ: « BILANCIO IN PAREGGIO A 1,450 MILIARDI / PIÙ ATTENZIONE A LISTE ATTESA / ASSUNZIONE NUOVO PERSONALE / CENTRO CRISI POST COVID PER ADOLESCENTI »

14:35 - 11/02/2022

Oggi la Giunta provinciale ha dato il via libera al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 e al programma di attività dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Anche questo bilancio, che pareggia a 1,450 miliardi, risente dell’emergenza da coronavirus e dell’ondata pandemica dello scorso autunno tuttora in corso: “Fra le novità più significative – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,

Stefania Segnana – vi è un’attenzione speciale all’impatto psicologico che il Covid ha causato su bambini e adolescenti: proprio per questo, accanto a risorse dedicate, abbiamo voluto dare mandato all’Azienda sanitaria di favorire sia risposte territoriali di prossimità, sia l’attuazione di un Centro crisi adolescenti che sia in linea con le sperimentazioni già maturate.

Attenzione poi alle liste di attesa, secondo quando previsto anche nel Piano nazionale con il relativo finanziamento – conclude l’assessore Segnana – e all’assunzione di nuovo personale sia per fronteggiare l’emergenza pandemica e potenziare la campagna vaccinale, sia per le nuove funzioni legate al PNRR”.