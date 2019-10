APSS TRENTINO * OSPEDALE TRENTO: « INIZIATI I LAVORI PER UN NUOVO PARCHEGGIO AL SANTA CHIARA »

Un accordo tra Trentino mobilità e Apss prevede la demolizione di un fabbricato in rovina. Realizzazione di parcheggi da destinare a dipendenti e cittadini

Sono iniziati questa settimana i lavori per la realizzazione di un parcheggio adiacente all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento, frutto di un accordo sottoscritto in settembre tra Apss e Trentino mobilità, prevede la demolizione del fabbricato che ospitava il custode delle ex serre comunali e la successiva realizzazione di posti auto che saranno messi a disposizione dei dipendenti di Apss e dei cittadini, incrementando il numero dei parcheggi a disponibili all’interno e all’esterno dell’area del Santa Chiara.

Nella giornata di mercoledì scorso la ditta che sta costruendo il parcheggio per conto di Trentino mobilità ha provveduto all’abbattimento dell’edificio in rovina liberando l’area dietro il Santa Chiara. Con il termine dei lavori, previsto a fine anno, saranno disponibili 20 posti auto riservati ai dipendenti all’Azienda sanitaria e stalli a pagamento gestiti da Trentino mobilità.

L’intervento permette di aumentare il numero dei parcheggi nella zona del principale ospedale del Trentino rispondendo da un lato alle richieste dei dipendenti che lavorano su turni, con orari spesso incompatibili con quelli dei mezzi pubblici e, dall’altro, risolvendo in parte le criticità legate alle carenze di parcheggi per i cittadini. Questi ulteriori posti auto saranno utili anche in vista dei futuri lavori previsti al Santa Chiara che si estenderanno in aree di pertinenza dell’ospedale.

Foto: archivio Opinione