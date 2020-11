APSS TRENTINO * OSPEDALE CAVALESE: « DA LUNEDì 2 A DOMENICA 8 NOVEMBRE LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E TECNOLOGICO NELL’AREA DELLE SALE OPERATORIE »

Da lunedì 2 a domenica 8 novembre verranno effettuati i lavori di adeguamento antincendio e tecnologico nell’area delle sale operatorie dell’ospedale di Cavalese. Saranno pertanto temporaneamente sospesi gli interventi di chirurgia generale e ortopedia, sia programmata sia in urgenza, mentre la sala dedicata all’attività di ostetricia resterà in funzione. Le urgenze operatorie e traumatologiche saranno dirottate verso altre strutture della rete ospedaliera. L’attività delle sale riprenderà regolarmente lunedì 9 novembre.

L’intervento riguarderà l’adeguamento antincendio dell’impianto di distribuzione dei gas medicali compresa la sostituzione delle prese di erogazione nelle sale operatorie.

I lavori che prenderanno il via da domani fanno parte di un più ampio programma di adeguamento antincendio messo in campo da Apss per portare tutte le strutture della rete ospedaliera provinciale all’interno dei parametri di sicurezza previsti dalla normative vigenti.

L’importo dei lavori è di circa 50 mila euro ed è parte di un più ampio intervento di adeguamento antincendio dell’ospedale di Cavalese per un totale di 600 mila euro.

Apss si scusa in anticipo per gli eventuali disagi che potrebbero crearsi durante i lavori.