APSS TRENTINO * MARATONA VACCINALE: « ALLE 21.00 AL VIA LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 18, OLTRE 20MILA APPUNTAMENTI GIÀ FISSATI PER LE VACCINAZIONI STRAORDINARIE DAL 4 ALL’8 DICEMBRE »

16:27 - 30/11/2021

Anticipata la partenza delle prenotazioni della dose di richiamo per gli over 18, che potranno fissare un appuntamento per la maratona vaccinale del prossimo fine settimana già a partire dalle 21 di oggi. I centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari dal 4 all’8 dicembre saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l’obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini. Si punta a mettere in sicurezza la salute dei cittadini e la tenuta del sistema sanitario e a scongiurare possibili restrizioni in vista delle festività natalizie. Alle 14 di oggi sono state 20mila le terze dosi già prenotate, a cui si aggiungono 1000 prime dosi.

Per prenotare l’appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall’ultima somministrazione: è comunque il sistema CUP a verificare l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose. In occasione della maratona vaccinale sarà somministrato Moderna (metà dose); chi non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale potrà invece scegliere tra Pfizer e Moderna.

Nel caso delle prime dosi è possibile accedere ai centri vaccinali anche senza prenotazione, preferibilmente dopo le 21. Il suggerimento è comunque quello di procedere sempre con la prenotazione al Cup online per evitare attese e facilitare il lavoro dei centri vaccinali. Chi ha già fissato la terza dose in una data successiva all’8 dicembre può disdire l’appuntamento e riprenotare nei giorni della maratona vaccinale.

Dal 4 all’8 dicembre i centri vaccinali sul territorio saranno operativi dalle 6 alle 24: ai dodici centri tradizionali si aggiungono gli ospedali (punti prelievo), alcune Rsa e il nuovo hub vaccinale in allestimento a Lavis. Gli orari di apertura dei vari centri vaccinali, soprattutto quelli più periferici, possono subire modifiche in base alle prenotazioni.

Raccomandiamo come sempre di rispettare l’orario dell’appuntamento e di non presentarsi con troppo anticipo (al massimo cinque minuti prima). Ricordiamo di arrivare all’appuntamento con il modulo del consenso e la scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria: