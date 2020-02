APSS TRENTINO * FOLGARIDA: « MEDICI E INFERMIERI DEL 118 STANNO ASSISTENDO DA QUESTA NOTTE UNA TRENTINA DI RAGAZZI PER UNA SOSPETTA FORMA VIRALE »

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari sta assistendo da questa notte una trentina di ragazzi per una sospetta forma virale che ha colpito parte di due gruppi di studenti in vacanza a Folgarida di Dimaro, in Val di Sole.

Alcuni ragazzi si sono sentiti male a partire da ieri pomeriggio con un’intensificazione dei casi a partire dalla prima mattina di oggi. Sul posto sono intervenuti medici del servizio territoriale e i medici e gli infermieri del 118 per curare le persone che mostravano sintomi gastrointestinali. Si tratta di casi non gravi; un ragazzino è stato portato in ospedale in via precauzionale.

I Nas di Trento e i tecnici Apss dell’igiene pubblica hanno prelevato campioni di alimenti e stanno lavorando in queste ore sulle indagini epidemiologiche per individuare le cause.