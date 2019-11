APSS TRENTINO * FARĒ: « DISTURBI MENTALI, DOMANI AL VIA IL PRIMO DEI TRE APPUNTAMENTI DEDICATI A CHI è INTERESSATO AD ATTIVARSI COME VOLONTARIO »

Conclusi gli incontri di approfondimento dedicati ai disturbi mentali l’impegno di FARē, il programma di sensibilizzazione e formazione sul disagio mentale, non si ferma.

L’attenzione è ora rivolta ai volontari di domani, cittadine e cittadini che desiderano mettere il proprio tempo al servizio della comunità e delle persone fragili. Si terrà domani, martedì 26 novembre, il primo dei tre appuntamenti dedicati a chi è interessato ad attivarsi come volontario presso il Servizio di salute mentale di Trento: un’occasione per conoscere l’organizzazione del Servizio e confrontarsi con altri volontari già impegnati sul campo.

L’incontro “Diverso? No speciale! Non fermiamoci all’apparenza” si terrà dalle 17 alle 19 alla sala Anita al primo piano del Servizio di salute mentale di Trento in via Giovanni Bosco 10. Per partecipare bisogna iscriversi rivolgendosi all’Area del fareassieme del Servizio di salute mentale (0461 902884 – progettofaressmtn@apss.tn.it).

Il progetto FARē (Formarsi assieme responsabilmente) è un programma di sensibilizzazione e formazione promosso dal Servizio di salute mentale di Trento in collaborazione con l’Associazione il Cerchio Fareassieme onlus. Nasce nel 2015 per sensibilizzare e confrontarsi con la cittadinanza sui temi della salute mentale, per combattere i pregiudizi, promuovere la salute e favorire percorsi per migliorare la qualità della vita delle persone. Tutte le iniziative promosse da FARē sono accomunate dai principi del “fareassieme” un approccio che cerca il più possibile di far ‘lavorare’ assieme utenti, familiari, operatori e cittadini riconoscendo l’importanza delle reti di supporto tra pari, secondo una logica di co-produzione degli interventi attraverso una relazione paritaria e reciproca.