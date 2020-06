APSS TRENTINO * ESENZIONE TICKET PER REDDITO: « ILLIMITATA PER GLI OVER 65, LE ALTRE ESENZIONI PER REDDITO SONO RINNOVABILI ONLINE » (GLI INDIRIZZI MAIL E I RECAPITI TELEFONICI)

ESENZIONE TICKET PER REDDITO: ILLIMITATA PER GLI OVER 65. Le altre esenzioni per reddito sono rinnovabili online.

Ricordiamo agli utenti che l’esenzione dal ticket per reddito per chi ha più di 65 anni (codice esenzione E01) ha validità illimitata e non è quindi necessario recarsi annualmente agli sportelli dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per il rinnovo. L’utente avrà invece l’obbligo di comunicare l’eventuale perdita del diritto all’esenzione qualora cambiasse la condizione reddituale.

Le altre esenzioni per reddito (disoccupazione, terzo figlio, pensione al minimo) possono essere rinnovate online. È sufficiente contattare l’URP o gli uffici territoriali per avere l’indirizzo mail a cui inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che può essere scaricato dal sito Apss (https://www.apss.tn.it/-/esenzione-dal-ticket-per-reddito). Il modulo deve essere sottoscritto e inviato insieme alla fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Gli uffici effettuano i controlli previsti e registrano le esenzioni, restituendo le informazioni al cittadino.