APSS TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « IL DIRETTORE GENERALE PAOLO BORDON ED I SUOI COLLABORATORI NEGATIVI AL COVID-19 »

Il direttore generale di Apss e i suoi collaboratori non hanno contratto il virus.

In merito alla notizia che una dipendente di Apss, collaboratrice del consiglio di direzione, è risultata positiva al tampone per la ricerca del virus Covid-19, si informa che in seguito all’inchiesta epidemiologica e ai tamponi effettuati non risultano altre persone positive al virus Covid-19 all’interno dello staff della direzione generale. Il direttore generale dell’Apss Paolo Bordon e gli altri collaboratori sono pertanto negativi e non saranno necessarie misure restrittive all’interno della sede Apss.