APSS – TRENTINO * ECOGRAFIE: « UN MILIONE DI EURO GIÀ MESSO A DISPOSIZIONE DALLA GIUNTA PAT, PER LA COLLABORAZIONE DEI MEDICI DI FAMIGLIA »

18.15 - martedì 29 novembre 2022

In riferimento alla possibilità di impiego dei medici di medicina generale a sostegno dell’attività ecografica per recuperare le liste di attesa, Apss è favorevole alla proposta sindacale ritenendola una strada percorribile e si sottolinea come la Provincia autonoma di Trento abbia già messo a disposizione risorse per un milione di euro di cui 800mila euro per la medicina di famiglia e 200mila euro per la pediatria di famiglia.

Si tratta ora, quindi, di aprire un tavolo sindacale per verificare le modalità organizzative e formative al fine di consentire percorsi diagnostici di qualità in linea con quanto previsto dal Pnrr, in particolare con quanto definito nel decreto ministeriale 77 di cui la riorganizzazione aziendale ha già anticipato molte linee di attività.